В результате ДТП никто не пострадал / Фото: vk.com/barneos22
Автобус врезался с бетонную опору в центре Барнаула днем во вторник, 26 марта, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
Авария произошла в районе здания № 42. В Госавтоинспекции уточнили, что в момент инцидента автобус был пуст. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Бывает
26.03.2019 15:31
- гость -
бывает? что бывает? пустой автобус, ни с того ни с сего, врезается в столб? Даже плохое самочувствие - не оправдание, ибо должен проходить медосмотр предрейсовый. А если вместо столба там была бы остановка с пассажирами? Тоже, БЫВАЕТ?
26.03.2019 16:00
- гость -
Да и это тоже бывает, остановка с пассажирами вместо столба.
Видел, ага. Стоит, столб обнял и затаился. Мож они не поделили чо?