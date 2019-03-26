Сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, назвали в Сибирской генерирующей компании.

Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 13 мая. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – проведение ремонтов выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ, что логично, наиболее затратна по времени.

С 13 по 22 мая энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. В период с 23 мая по 5 июня будут проводиться ремонтные работы.

Затем, с 17 по 26 июня, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтная компания в данном случае начнется 27 июня и завершится 10 июля.