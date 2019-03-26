Сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, назвали в Сибирской генерирующей компании.
Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 13 мая. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – проведение ремонтов выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ, что логично, наиболее затратна по времени.
С 13 по 22 мая энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. В период с 23 мая по 5 июня будут проводиться ремонтные работы.
Затем, с 17 по 26 июня, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтная компания в данном случае начнется 27 июня и завершится 10 июля.
Комментарии
На ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ(!) дня???!!!Совсем совесть потеряли!!!!Задавать вопрос:А что Дугин-думаю. бесполезно.Может и наивно,но спрошу:А что Томенко?Но есть же в нашем доме хоть один толковый руководитель?Или нет?
Надо отключать в июне, июле, не забыв извиниться. Добьют остатки труб повышением давления.
А чо не в апреле?Ну чтобы уж полный хардкор, чего мелочиться-то.
26.03.2019 15:58
- гость -
А они и отключат в июне-июле,только в центре.В центре живут избранные,остальному плебсу,на выселках,рубанут горячую воду сразу вместе с отоплением,и естественно в первых числах мая.И это уже достижение!В прошлые периоды старались перекрыть все тепло по контуру ТЭЦ 3 как можно раньше-в апреле.И чихать они хотели,что за бортом еще холодрыга.Но,есть же постановление ВЦСПС от тысяча девятьсот лохматого года,тем и пользуются,до сих пор.А что,и думать не надо,все уже придумано до нас,в смысле-до них.
а что действительно в июне, июле отключать нельзя, почему именно в мае то?
В центре живут избранные,остальному плебсу,на выселках,
А все так и есть.
опять будут намеренно трубы рвать. и почему в других городах на такой срок не отключают и трубы не рвут?
у нас в городе прокуратура есть?
Скорее бы уже отключили, жарко в горячёй воде мыться.
а в сроках их никто не ограничивает, типа сроки законом не установлены. сами себе сроки рисуют какие хотят
Надо водогрей повесить пока время есть.
26.03.2019 16:14
- гость -
Прокуратура то есть,но им сейчас не до нас.Думаю оне,как скорее дворец воздвигнуть.тут кстати подходит известное выражение "о проблемах негров с шерифом...".)))
С 29 мая по 5 июня СИБЭКО проводит гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4. Горячая вода будет отсутствовать до 9 июня (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды начнется с 8 часов 28 мая.
почему в Новосибирске отключают на 10 дней, и в июне? почему ежегодно устраивают показательное издевательство над жителями Барнаула? почему публично и открыто плюют на горожан и на закон?
Зачем отключать в мае воду когда на улице холодище не понимаю этого идиотизма
а почему каждый год в мае по холоду отключают сначала тэц-3, а потом, когда уже потеплеет, тэц-2??? Почему бы для разнообразия не чередовать каждый год порядок выключения!
26.03.2019 16:44
Татьяна,и ладно бы на как можно более короткий срок,но с каждым годом сроки увеличивают,и увеличивают.В прошлом году-на 21 день,в этом уже на 24.Как здесь не вспомнить добрым именем нашего первого,и получается по истине народного мэра В.Н.Баварина (царствие ему небесное).В треклятых девяностых,когда в стране была разруха,а в нашем городе и подавно,он первый из градоначальников распорядился сократить сроки отключения от ГВС до 14 дней!Что значит ВЛАСТЬ!Ни смотря на весь бедлам тех лет,никто даже не посмел ему возразить,потому,что мог спросить с ответственных,и безответственных-мешалкой по известному месту.Он думал о народе.Может потому,что сам был из масс?