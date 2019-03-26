Сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, назвали в Сибирской генерирующей компании.
Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 13 мая. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – проведение ремонтов выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ, что логично, наиболее затратна по времени.
С 13 по 22 мая энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. В период с 23 мая по 5 июня будут проводиться ремонтные работы.
Затем, с 17 по 26 июня, испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтная компания в данном случае начнется 27 июня и завершится 10 июля.
Комментарии
На ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ(!) дня???!!!Совсем совесть потеряли!!!!Задавать вопрос:А что Дугин-думаю. бесполезно.Может и наивно,но спрошу:А что Томенко?Но есть же в нашем доме хоть один толковый руководитель?Или нет?
Надо отключать в июне, июле, не забыв извиниться. Добьют остатки труб повышением давления.
А чо не в апреле?Ну чтобы уж полный хардкор, чего мелочиться-то.
26.03.2019 15:58
- гость -
А они и отключат в июне-июле,только в центре.В центре живут избранные,остальному плебсу,на выселках,рубанут горячую воду сразу вместе с отоплением,и естественно в первых числах мая.И это уже достижение!В прошлые периоды старались перекрыть все тепло по контуру ТЭЦ 3 как можно раньше-в апреле.И чихать они хотели,что за бортом еще холодрыга.Но,есть же постановление ВЦСПС от тысяча девятьсот лохматого года,тем и пользуются,до сих пор.А что,и думать не надо,все уже придумано до нас,в смысле-до них.
а что действительно в июне, июле отключать нельзя, почему именно в мае то?
В центре живут избранные,остальному плебсу,на выселках,
А все так и есть.
опять будут намеренно трубы рвать. и почему в других городах на такой срок не отключают и трубы не рвут?
у нас в городе прокуратура есть?
Скорее бы уже отключили, жарко в горячёй воде мыться.
а в сроках их никто не ограничивает, типа сроки законом не установлены. сами себе сроки рисуют какие хотят
Надо водогрей повесить пока время есть.
26.03.2019 16:14
- гость -
Прокуратура то есть,но им сейчас не до нас.Думаю оне,как скорее дворец воздвигнуть.тут кстати подходит известное выражение "о проблемах негров с шерифом...".)))
С 29 мая по 5 июня СИБЭКО проводит гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4. Горячая вода будет отсутствовать до 9 июня (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды начнется с 8 часов 28 мая.
почему в Новосибирске отключают на 10 дней, и в июне? почему ежегодно устраивают показательное издевательство над жителями Барнаула? почему публично и открыто плюют на горожан и на закон?
Зачем отключать в мае воду когда на улице холодище не понимаю этого идиотизма
а почему каждый год в мае по холоду отключают сначала тэц-3, а потом, когда уже потеплеет, тэц-2??? Почему бы для разнообразия не чередовать каждый год порядок выключения!
26.03.2019 16:44
Татьяна,и ладно бы на как можно более короткий срок,но с каждым годом сроки увеличивают,и увеличивают.В прошлом году-на 21 день,в этом уже на 24.Как здесь не вспомнить добрым именем нашего первого,и получается по истине народного мэра В.Н.Баварина (царствие ему небесное).В треклятых девяностых,когда в стране была разруха,а в нашем городе и подавно,он первый из градоначальников распорядился сократить сроки отключения от ГВС до 14 дней!Что значит ВЛАСТЬ!Ни смотря на весь бедлам тех лет,никто даже не посмел ему возразить,потому,что мог спросить с ответственных,и безответственных-мешалкой по известному месту.Он думал о народе.Может потому,что сам был из масс?
Твари конченые! Ничему не научил их прошлый ледяной май, когда проклинали этих энергетиков за такие издевательства над людьми. Ну почему нельзя это позорное отключение сделать в июне, когда отсутствие горячей воды уже не так остро ощущается????? Если это не вредительство, то какое обоснование отключения в мае????