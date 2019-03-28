Модель: Вера Ивановна (Волобуева), легендированный возраст – 62 года, производство "Кибердайн Системз"

Материал: Кибернетический организм, бронированный эндоскелет, аналог Т-800.

Место дислокации: Новоалтайск, наши дни.

Способность: сверхсила – мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпионка Магаданской области, Евразии, России, турнира "Золотой тигр" по пауэрлифтингу, позитивная солнечная женщина.

Задача: любой ценой бороться за здоровый образ жизни в Алтайском крае.

Девиз: Не силой, так красотой.

Вера Ивановна всегда рада пообщаться

Вера Ивановна Волобуева утверждает, что ей 62 года и что она "простая жительница" города Новоалтайска. Но при этом выглядит она подозрительно молодо и легко поднимает вес в 135 кг. Корреспондент ИА "Амител" Роман Поздняков был абсолютно уверен, что Вера Ивановна скрывает свое истинное лицо и напросился на откровенное интервью в спортзале. Читайте, что из этого получилось.

Корреспондент: Здравствуйте, Вера Ивановна, мы очень хотим услышать вашу историю.

В.И.: Мне было 54 года, когда я увидела программу "Малахов+". К нему в студию пришла бабушка семидесяти лет, пошла на жим лежа и пожала 55 килограммов. А потом показали ее медали – вся стена увешана. Я удивилась, как в 70 лет можно такого добиться и загорелась идеей заняться пауэрлифтингом.

Корр.: До этого вы спортом уже занимались?

В.И.: Что вы, никогда. Всю жизнь занималась семьей и работой. Работала в больнице санитаркой, ведра таскала, на раздаче стояла, спортом никогда не занималась, но в душе всегда чего-то хотела.

Многочисленные медали и кубки за победы в пауэрлифтинге

Корр.: С чего начались ваши первые шаги в большой спорт?

В.И.: У нас в поселке Ягодное Магаданской области был тренер, чемпион мира по пауэрлифтингу Виктор Климов. Я говорю: "Виктор, хочу заниматься!" А он мне: "Да без проблем". Тренер со мной начал жестко. Сразу меня на присед. Я присела 70 килограммов, он говорит: "Слушай, как хорошо у тебя получилось". Так начала заниматься, первую медаль получила в 55 лет за третье место в троеборье турнира по Магаданской области. Соревновалась на равных с молодыми девушками, разделения для ветеранов не было.

Корр.: Откуда у вас такие физические данные?

В.И.: Вообще не знаю, просто желание всегда было чем-то заниматься, но не было времени. Соревнования меня захватывают, такая эйфория появляется.

Корр.: А как так получилось, что из Магаданской области переехали на Алтай?

В.И.: Когда дочь окончила школу, мы переехали в Новоалтайск, чтобы быть поближе к родственникам. Здесь я и продолжила занятия под руководством тренера Евгения Ганша.

Корр.: Расскажите о своем питании: соблюдаете диету или позволяете себе все, что хотите?

В.И.: Первый тренер мне сказал: "Ешь больше мяса – бери говядину". Но я ее не любила, варила куриную грудку. Также ем творог обязательно, сыр. Из сладостей – зефир, шоколад иногда горький. Я знаю, если начну себя распускать, то ничего не добьюсь. В голове сидит: позволишь лишнего, все пойдет на спад.

Корр.: А спортивные добавки?

В.И.: Протеин у меня утром с кашей, мультикомплексные витамины, препараты для суставов, вот, пожалуй, и все.

Корр.: Ничего не колете?

В.И.: Нет конечно, я достигаю результатов без этого. (Усмехается.)

Корр.: По какой программе вы занимаетесь?

В.И.: Программа у меня сложная, с подсобными упражнениями. Занимаюсь три раза в неделю. Обязательно включаю жим, становую и присед. Упражнения зависят от цели, мне не надо качать мускулатуру, я работаю на увеличение силы – люблю базовые упражнения. Присед… я его как бы и побаиваюсь, но люблю. Жим у меня отстает немного, но я над этим работаю. На турнике три по шесть делаю, отжимаюсь 62 раза от пола.

Корр.: Бывало такое, что на тренировку идти не хотелось?

В.И.: У меня так каждый раз. (Смеется.) А как в зал захожу, лень сразу пропадает и остается желание работать. Я просто знаю: если ты хочешь, значит иди и делай. Не надо дружить с этим "хочу, не хочу". Однажды, на работе я попросила, чтобы мне разрешили приходить к 16 часам, объяснила, что занимаюсь пауэрлифтингом. Тогда моя заведующая сказала: "Вера Ивановна, а почему не вышивать крестиком?" Я ответила, что мне еще не время крестиком вышивать.

Корр.: Наверняка женщина в возрасте "за 40" скажет о пауэрлифтинге, что это опасно и можно сломать спину.

В.И.: Это предрассудки. Сейчас такие грамотные тренеры! Сорвешь спину быстрее на лавочке во дворе! В зале ты укрепляешь мышцы. Мне вообще кажется, что это спорт для женщин. Тяжести всегда полезны для здоровья. Мне тренер говорит: "Вера Ивановна, вы всегда тянете спиной!", а я отвечаю: "Жень, ну у меня спина рабочая". Добавлю, у меня хорошая экипировка: ремень кожаный, наколенники, напульсники, обувь – как говорится, "экипировочка нормальная".

Корр.: Так вы на пенсии или работаете?

В.И.: Я – пенсионер, сегодня (23 марта, – прим. редакции) мне исполнилось 62 года! Но не так давно пошла в центр занятости и мне предложили работу в психоневрологическом интернате в поселке Лесной Первомайского района. Работаю сутки через трое, слежу там за порядком, получается совмещать со спортзалом.

Корр.: Планы на будущее? В Сибири вы уже всех победили, теперь в Америку полетите на мировой турнир типа Big dogs или Boss of Bosses?

В.И.: Это моя мечта! Но на это же надо деньги. Хоть бы в Москву съездить. Признаться честно, никаких спонсоров у меня нет, никто не помогает. Самое далекое расстояние, на которое я ездила – это Екатеринбург, турнир "Золотой тигр". За границу меня могут пригласить в любое время, но на это деньги нужны. Следующий турнир, на котором я буду участвовать, пройдет в Новосибирске 28 апреля. Также меня пригласил Кирилл Сарычев (обладатель мирового рекорда всех времен в жиме лежа без экипировки, – прим. ред.) в Москву на турнир, я очень хочу туда поехать, буду искать средства.

Корр.: Есть знаменитости, которые вас мотивируют – Сталлоне, Брюс Уиллис? Со Шварценеггером встретились бы?

В.И.: Ну пусть пригласит, тогда будем думать. В интернет я вообще не захожу и ни за кем не слежу, там слишком много информации, может затянуть, а мне в зале надо быть. Что касается мужчин – я больше наших люблю. Мужик должен быть крепким и сильным. У мужчины всегда есть сила, мужчина есть мужчина!

Корр.: Чаще всего люди среднего возраста в спортзал не идут, говорят, что уже старые или у них что-то болит, а зная вас, оправдания сложно найти...

В.И.: Люди слишком много говорят про болезни. Не надо о них думать, с ними надо работать. Только позитивный настрой. У меня опасных травм никогда не было. Еще до занятий спортом у меня была травма и после нее неправильно срослась кость руки, она не выпрямлялась. Так вот сейчас, после занятий пауэрлифтингом, рука стала отлично работать.

Корр.: Какую музыку предпочитаете во время занятий?

В.И.: Мне нравится музыка, которая в зале играет. Я могу сказать девочкам – сделайте пожестче. На Колыме под немецкую занимались, а здесь в зале и "няшки-обнимашки" ходят, поэтому музыка разная.

Корр.: Ваши силовые показатели на последних соревнованиях.

В.И.: Становая* – 135, жим – 70, а присед** – 110, сейчас уже побольше будем работать, выступаю в категории до 60 килограмм.

Корр.: Как относитесь к соседним видам спорта, фитнес-бикини, например?

В.И.: Обожаю. Всегда смотрю: девушки такие красивые, но я бы в бодибилдинг не пошла. Пока нет такого желания, троеборье жалко бросать.

Корр.: Свой возраст чувствуете?

В.И.: Никак его не чувствую. Ну, на 40 максимум, энергии много. (Нюхает нашатырь перед последним подходом.) О, жестко! Ой, класс! Бодрит!

Корр.: А как ваша семья, подруги, они с вами занимаются?

В.И.: Моя дочь Ольга, студентка 4-го курса, не так давно начала заниматься, глядя на меня. А наш папа и сын мой пока не занимаются. Муж сказал, что я его своим спортом уже замучила – я его заставила зарядку делать каждый день. В спортзале за мной девчонки знакомые уже загорелись железом. Одной 43, другой – 45. Уже два года занимаются, у Юли становая тяга в стиле "сумо" – 157 кг, у Иры становая в "классике" – 150 кг. До этого стояли в сторонке с маленькими гантельками, ну я их к себе и подозвала.

Корр.: Что пожелаете нашим читателям?

В.И.: Я всегда желаю, особенно женщинам, не бояться. Приходите, начните с малого, прислушайтесь к своему здоровью. Не надо в жизни негатива, только позитив. Мой девиз по жизни: утром встаешь и говоришь – доброе утро, солнышко! А когда еду на соревнования, прихорошусь, подготовлюсь и говорю: не силой, так красотой!

Вера Ивановна до занятий спортом в 54 года и сейчас

Мечта всей жизни – выступить на турнире мирового уровня, показать свою силу воли и характер... И напоследок: "Hasta la vista, baby!"

P. S.: Встреча с героем публикации прошла 23 марта – в день ее рождения. Редакция ИА "Амител" желает Вере Ивановне крепкого здоровья и чтобы все ее спортивные мечты сбылись!

*становая тяга – базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой. Используется как общий элемент физической подготовки и является одной из соревновательных дисциплин в таких видах спорта как пауэрлифтинг и силовой экстрим. (Википедия.)



**присед – приседания – одно из базовых силовых упражнений (в том числе в пауэрлифтинге и культуризме); выполняющий упражнение приседает и затем встает, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений не только в силовом спорте, но и в общефизической подготовке, а также используется в качестве подсобного упражнения в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин. (Википедия.)