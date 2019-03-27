В психологии бытует мнение, что молодая семья – одна из самых незащищенных групп населения. Подразумевается необходимость пройти первую пятилетку совместной жизни, в ходе которой преодолевается масса кризисов и проблем. Одним из камней преткновения (при этом достаточно весомым) для новой ячейки общества зачастую становится жилищный вопрос.

Аренда квартиры или проживание с родителями? Общежитие или служебное жилье? Безусловно, идеальным во всех отношениях для психологического здоровья молодой семьи является вариант с приобретением собственного жилья.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" рассказывает, какие условия создаются в квартирах, потенциальными хозяевами которыми являются молодые семьи.

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