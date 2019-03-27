Автоцентр АНТ представил новую Hyundai ELANTRA

22 марта 2019 года состоялось долгожданное событие – презентация абсолютно новой Hyundai ELANTRA.

Мероприятие состоялось в новом для автосалонов формате – "закрытая клубная вечеринка". Организаторам с помощью профессионального светового оборудования и декораций удалось создать атмосферу ночного клуба. Гостями закрытой презентации стали яркие представители культурной, спортивной, модной жизни Барнаула.

Насыщенная программа с участием лучших коллективов, артистов, DJ Сибири сделало событие главной вечеринкой этой весны.

Гости провели вечер в непринужденной атмосфере и унесли с собой море позитива и незабываемых впечатлений, а более полутора десятка гостей покинули вечеринку с ценными призами от Автоцентра АНТ и его партнеров — торговых сетей специализированных магазинов "Винотека" и товаров для рыбалки "Трофей".

Чем же отличается новая Hyundai ELANTRA шестого поколения седана С-класса от предыдущего? Это, безусловно, внешние изменения: новый капот, передние крылья, решетка радиатора и передние фары, крышка багажника, задние фонари, дизайн легкосплавных дисков и многое другое.

Все эти элементы создают образ динамичного, яркого седана, который не затеряется в городском потоке. Потому что своим видом он заявляет: "ELANTRA это больше, чем обычный автомобиль". Неслучайно официальный слоган автомобиля — "Новая ELANTRA. Выбирает дерзких!".

Внутри салона автомобиля тоже все по-новому: центральная консоль и спортивный дизайн приборной панели. Все продумано так, чтобы водитель и пассажиры ощутили полную гармонию. Список возможного оснащения просто впечатляет. Выделим самые интересные опции:

- беспроводное зарядное устройство;

- скрытая в логотипе кнопка открытия багажника,

- функция мониторинга слепых зон;

- ассистент предупреждения столкновений;

- подогрев задних сидений;

- светодиодные фары;

- адаптивный круиз-контроль;

- Apple CarPlay и многое другое.

На выбор покупателя два бензиновых мотора. Первый — объемом 1,6 литра и мощностью 128 л.с., второй — двухлитровый - выдает 150 "лошадей". Будущий владелец ELANTRA сможет выбрать между 6-ступенчатыми автоматической и механической КПП.

Дилерский центр HYUNDAI встречал своих гостей в обновленном шоуруме. Теперь он соответствует современным мировым стандартом марки, и сделан в концепции "MODERN PREMIUM" — "Современный премиум". Само название новой концепции говорит от том, что это не только высокая планка в дизайне и производстве, доступная ранее в премиальных автомобильных брендах, но и новая ступень в уровне обслуживании клиентов. Компания HYUNDAI разрушила стереотип, что премиальность — это дорого. Клиенты HYUNDAI получают автомобили превосходного качества по доступной цене. Благодаря данной концепции, компания HYUNDAI достигла невероятных высот и заняла лидирующие позиции в мировом автомобилестроении.

Справка

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai — это ведущий игрок рынка Алтайского края среди иностранных брендов по количеству проданных автомобилей. Заслуженная популярность марки Hyundai и широкое признание автомобилей отмечено международными наградами в области безопасности и дизайна. Практически каждый шестой новый автомобиль, который встает на учет в ГИБДД по Алтайскому краю — это именно Hyundai. За это время Автоцентр АНТ стал партнером для 15 тысяч поклонников бренда и обслужил более 75 тысяч автомобилей. Автоцентр АНТ — это крупнейший автомобильный холдинг в Алтайском крае.*

* По данным статистики "Ассоциации европейского бизнеса" среди иностранных брендов.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai

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