Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

Власти Турции рассматривают возможность въезда граждан России без загранпаспортов. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу сообщила турецкая ежедневная газета Milliyet, пишет lenta.ru.

Министр рассказал, что турецкая и российская стороны сейчас ведут переговоры. 28 марта во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вопрос обсудят более глубоко.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич считает, что данные изменения, с большой вероятностью, приведут к увеличению турпотока в Турцию из Алтайского края.

"Необходимость оформлять загранпаспорт, конечно, не является ограничением. Но это определенная процедура, которая требует времени и дополнительных затрат. Если станет возможным въезд по российским паспортам, туристов станет больше. Несмотря на то, что в конце 2018 года Турция перешла на расчеты в евро, и цена по сравнению с прошлым годом увеличилась, это направление остается одним из самых популярных среди жителей Алтайского края. Стоимость путевки в этом году, например, в июле на 9-10 дней в пятизвездочный отель с вылетом из Барнаула будет стоить от 50 тысяч рублей на человека, в бюджетный трехзвездочный отель – от 30 тысяч рублей на человека", – сообщила Александра Томашевич Amic.ru.

Вылеты в Турцию из Новосибирска в новом сезоне бывают почти каждый день, из Барнаула – два-три раза в неделю. По приблизительным оценкам, порядка 60% всех организованных алтайских туристов в 2018 году летали именно в Турцию.

"Это возвратное направление. Туристы, которые побывали в Турции, как правило, возвращаются туда. Направление подходит для семейного отдыха, там хорошо развита инфраструктура для детей, комфортный климат, большой выбор фруктов и овощей, теплое море", – рассказала Александра Томашевич.