Ленточные боры Алтайского края получат долгожданный статус особого лесорастительного района, что приведет к значительному сокращению объема рубок, с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин на встрече с депутатами краевого парламента во вторник, 26 марта.

"В феврале 2019 года министр природы Дмитрий Кобылкин подписал приказ о выделении отдельного лесорастительного района ленточных боров Алтайского края, который в настоящее время проходит процедуру согласования в Минюсте России и с 1 сентября 2019 года должен вступить в законную силу", – рассказал Владимир Попрядухин.

Напомним, речь идет о том, что для ленточных боров Алтая будут прописаны особые условия эксплуатации. Главное – будут сокращены проводимые сегодня рубки. Вот насколько именно, пока не известно.

Министр напомнил, что в советское время в борах рубили около 700 тысяч кубометров, сейчас – 1,2 млн кубов. Это, кстати, более 40% от всех заготовок по краю.

Краевые чиновники остерегаются делать прогнозы, на сколько именно сократятся рубки. По словам Попрядухина, решение будут принимать после заключения ученых.

Между тем, на совещаниях в Москве уже неоднократно звучала цифра 900 тысяч кубов как предполагаемый объем рубок в год.

Как минимум на 150 тысяч кубов объем заготовок точно сократится, продолжил Попрядухин. Сейчас в алтайских борах функционируют 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения общей площадью 194,4 тысячи гектаров. В ближайшие годы планируется создать еще четыре на 13,4 тысячах га.

Особо защитные участки уже выделены на территории Панкрушихинского и Касмалинского заказников. Минприроды РФ рассматривает документы по заказникам Алеусский, Завьяловский, Корниловский. В стадии подготовки документы по Кулундинскому заказнику.

"Учитывая, что лесопокрытая площадь ленточных боров Алтайского края составляет около 785 тысяч гектаров, лесопокрытая площадь всех ООПТ в ленточных борах – около 150 тысяч га, выделение зон особой охраны позволит запретить все рубки, кроме санитарных, на площади 7,5% от всей лесопокрытой площади ленточных боров. Это приведет к сокращению объемов лесопользования более чем на 150 тысяч кубических метров", – пояснил министр.

В стадии проработки также документы по заказникам Волчихинский, Егорьевский, урочище Рублево.

Депутаты призвали региональное Минприроды держать ситуацию на контроле. Сегодня в Алтайском крае многие выступают за значительное сокращение рубок. Резко против только лесные арендаторы и их сторонники-ученые.