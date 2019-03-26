В Алтайском крае в городе Камне-на-Оби последние несколько дней жители города жалуются на непрекращающиеся назойливые звонки с зарубежных номеров, пишут "Каменские известия".

Отмечается, что некоторым горожанам звонят с интервалом в пять минут даже ночью. "Это просто телефонная атака какая-то. Не успеваю один номер в черный список занести, звонят с другого. Поднял трубку, за три секунды со счета списали 90 рублей. Звонят ночью, даже через Viber. Будьте осторожны", – рассказал один из местных жителей.

"Всех каменцев обзванивают. Все импортные незнакомые номера сразу вношу в ЧС, не разбираясь, кто звонит", – сообщила жительница города.

Как правило, номера телефонов звонящих начинаются на похожие цифры: 8 (677)…, 8 (967)… Цель телефонного прессинга до конца непонятна. Из сообщений ясно, что со счетов отвечающих на звонки списываются денежные средства, а специальные программы определяют месторасположение абонента в Йеменской Республике.

Звонки с арабских номеров в Камень-на-Оби продолжаются и 26 марта, пишет издание.