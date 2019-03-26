Охранник Леонтьева на концерте "обезвредил" девочку с букетом цветов

Охранник российского певца Валерия Леонтьева на концерте в Санкт-Петербурге перехватил девочку с букетом цветов, которая намеревалась подарить их звезде.

Пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала LifeShot ситуацию с девочкой на концерте, заявив, что на самом девочку спасли от потенциальной угрозы. К примеру, ее могли затоптать поклонники певца.

"Когда артист выходит в зал, все срываются со своих мест и бегут к нему с большими букетами, очень стрессовая ситуация. Девочка, которая бежала вместе со взрослыми в темном зале, находилась в зоне опасности. Охранник, у которого у самого есть дети, увидел девочку, выхватил ее из толпы и спас, посадив на свободное место для охраны, чтобы ее не задавили. Он в первую очередь подумал о ней, ведь ее могли толкнуть, затоптать, она могла упасть. Претензий со стороны родителей не поступало", — подчеркнула Федоткина.