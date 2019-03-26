В Бурятии депутату отдали в аренду озеро, которое, как оказалось, гидрологически связано с Байкалом и находится в федеральном управлении, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Прокуратура провела проверку передачи в аренду на 49 лет участка земли с озером. Установлено, что администрация Северо-Байкальского района Бурятии бывшему депутату горсовета Северобайкальска Сергею Беляеву под сельскохозяйственную деятельность отдала земельный участок в местности губы Большая Коса.

Под видом земельного участка арендатору отдали озеро, которое находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. При этом согласно российским законам на землях, покрытых поверхностными водами, разметка земельных участков запрещена.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы изъять озеро из незаконной аренды. Впрочем, как отмечается, пока шло разбирательство стороны тихо и добровольно разорвали незаконный договор аренды. Суд постановил снять с государственного кадастрового учета несуществующий земельный участок с озером. Решение вступило в законную силу.

По материалам прокурорской проверки Следственным управлением по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.