Согласно материалам Росстата, по состоянию на февраль 2019 года в России насчитывается 75,1 миллиона трудоспособных граждан, а уровень безработицы в феврале 2019 года составил 4,9%, сообщает RT.

Самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет — в Чукотском автономном округе. Здесь официально трудоустроены 77,2% взрослых.

Высокие показатели оказались у Ямало-Ненецкого (75,6%) автономного округа, Москвы (74,6%), Санкт-Петербурга (73,7%) и Магаданской области (73%).

Хуже всего положение в Республике Тыва, где официально трудоустроены 49,4% населения, а также в Карачаево-Черкесии (50%), Ингушетии (54%), Дагестане (54,7%) и Курганской области (55%).