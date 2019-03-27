Центр симуляционного обучения врачей открылся в Алтайском государственном медицинском университете. Доктора будут повышать здесь квалификацию, проходить переподготовку, а выпускники ординатуры – обязательную первичную аккредитацию.

Центр занял площадь около 1000 кв. метров. В 2018 году правительство России выделило 72 млн рублей на покупку оборудования и подготовку учреждения к аккредитации врачей и ординаторов. Здесь появились "умные" симуляторы производства Европы, США, России, которые позволяют воссоздать ход реальной лапароскопической операции, ультразвукового исследования и прочих сложных медицинских манипуляций.

"Создание такого центра позволит нашим врачам на месте проходить дополнительную подготовку, для того чтобы потом получать соответствующую аккредитацию. Это позволит им экономить время и больше не ездить в другие регионы, как было раньше. Я убежден, что качество дополнительной подготовки здесь будет расти", – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который участвовал в торжественной церемонии открытия центра и даже протестировал один из симуляторов.

Как рассказал ректор АГМУ Игорь Салдан, уже три года в вузе проходит первичная аккредитация выпускников. С 2019 года в программу вступают врачи, проходящие профессиональную переподготовку, и выпускники ординатуры по шести специальностям: "неврология", "кардиология", "онкология", "педиатрия", "терапия", "общая врачебная практика".

Педиатр детской городской поликлиники № 9 Светлана Павлюченко, которая находится в центре на курсах повышения квалификации, поделилась впечатлениями от нового оборудования.

"Симуляционный центр – это новые технологии для обучения студентов и в целом для практического здравоохранения. Если бы я студенткой училась на таком оборудовании, то как врач я бы получила больше уверенности. Освоить современное оборудование оказалось не так и сложно", – сказала она.

Отметим, что в дальнейшем филиалы симуляционного центра будут открыты на базе Краевой больницы скорой медицинской помощи, Краевой детской больницы, Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, онкологического и фтизиатрического центров Алтайского края. Два филиала – в Перинатальном центре и Барнаульской городской больнице № 5 – уже начали работать.