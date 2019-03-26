Участок автодороги протяженностью более 10 километров подтопило в Алтайском крае – в регионе начался паводок.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в связи с переливом талых вод в Угловском районе произошло подтопление участка автомобильной дороги местного значения Н-5301 со стороны села Угловское в направлении села Топольное и границы с Республикой Казахстан.

Речь идет об участке с 50-го по 60-й километр плюс 500 метров.

"Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности, просит водителей быть предельно внимательными и выбирать пути объезда", – добавляют в ГИБДД.