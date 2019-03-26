Полиция в Бийске задержала 60-летнего мужчину, который пытался рассчитаться за продукты в магазине "дублями".

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в одном из крупных магазинов пытался рассчитаться шуточной копией тысячной купюры "Банка приколов".

"В момент оплаты товара мужчина протянул кассиру ненастоящую банкноту, на которой вместо "одна тысяча рублей" была надпись "одна тысяча дублей". Сотрудники магазина вовремя спохватились и вызвали стражей правопорядка. Покупатель задержан, купюра изъята", – указывают в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка.

В наукограде в этом году уже зарегистрировано несколько таких случаев.