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Российские железные дороги планируют в 2020-2021 годах запустить скоростные электропоезда "Ласточка" из Новосибирска в Омскую, Томскую, Кемеровские области и Алтайский край. Данная возможность обсуждается в письме замначальника департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Андрея Кудряшова председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову, на которое ссылается ТАСС.

РЖД рассматривает запуск маршрутов на Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул. Уточняется, что для этого будет необходимо модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщал, что запуск поезда из Барнаула в Новосибирск обойдется в 79 миллиардов рублей. На сегодняшний день максимальная скорость подвижного состава, которую могут достигать поезда до Новосибирска – 110 километров в час. При этом поезда Siemens двигаются со скоростью 160 км/ч. Таким образом, необходимо полностью переделать электрификацию железнодорожных линий в двух сибирских регионах.

Доехать из Барнаула до Новосибирска после запуска "Ласточки" можно будет за 2,5 часа. Это позволит наладить экономические и туристические связи между двумя сибирскими регионами. Аналогичные поезда в прошлом году были запущены между Псковом и Нижним Новгородом, Москвой и Иваново.

"Ласточка" – скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens, который может развивать скорость до 160 км/ч. Сейчас локализованное на территории РФ производство "Ласточек" расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.