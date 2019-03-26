Работы по отводу паводковых вод от жилых домов по улице Взлетной в Барнауле проводятся в штатном режиме, сообщили в городской администрации.

Ранее жители квартала 2011 сообщили, что они опасаются повторения подтоплении, которые произошли в данном районе весной 2016 года.

"В рамках противопаводковых мероприятий по периметру домов по улице Взлетная, 58 и Солнечная Поляна, 111 выложены мешки с песком для предотвращения попадания талых вод в подвалы. Управляющие компании произвели работы по ворошению снега во дворах.В настоящее время талая вода скапливается в створе дороги по улице Солнечная поляна ближе к улице Взлетной", — проинформировали в мэрии.

В итоге, как подчеркивают власти, принятые меры в виде выложенных мешков позволяют удерживать талые воды в створе улицы и, по мере скапливания, направлять ее в действующую ливневую канализацию по улице Взлетной.

"В торце дома по улице Взлетной, 58 со стороны пустыря нет официального проезда. Заезд во двор по указанным адресам, включая жилые дома по Солнечной Поляне, 111, 105 и по ул. Взлетной, 58 в квартале 2011 осуществляется со стороны улицы Взлетной, где расположена асфальтированная дорога. Заезд к дому по улице Солнечная поляна, 103 находится в отдалении от места скопления талых вод", — уточняют в админситрации.

Ливневые канализации, в которые поступает талая вода, работают в штатном режиме. На данный момент подтопления жилых домов и дворовых территории нет.

Кроме того, в текущем году в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет построена дорога с обустройством ливневой канализации от дома по улице Солнечная поляна, 99 до улицы Взлетной. Это должно полностью решить проблему подтопления на данном участке.