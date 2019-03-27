Около пяти тысяч тонн устаревших пестицидов и агрохимиков расположено на территории Алтайского края. В 2019 году часть из них будет перемещена в новые места хранения. Вопрос по утилизации до сих пор в подвешенном состоянии. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин на встрече с депутатами краевого Заксобрания во вторник, 26 марта.

"Специфика сельскохозяйственного региона и издержки системы планирования прошлых лет привели к тому, что в Алтайском крае сложилась непростая обстановка, связанная с утилизацией пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. По нашим оценкам, на территории региона хранится около 5 тысяч тонн таких отходов. Из них 4,4 тысячи тонн накоплено, собрано и подготовлено к завершающему этапу обезвреживания. Остальные 0,6 тонны в разных местах накопления", – рассказал министр.

Охраняет эти 4,4 тысячи тонны и ведет мониторинг окружающей среды компания "АлтайАгроХимСоюз плюс". По словам Попрядухина, сегодняшнее хранение можно назвать безопасным.

В 2019 году будет закрыто два из девяти действующих склада. Содержащиеся 118 тонн пестицидов из склада в селе Елбанка Усть-Пристанского района и 55 тонн пестицидов из села Хабары Хабарского района будут перемещены на склад в бийском поселке Новый.

Уже не первый год в крае идут разговоры о возведении установки по переработке этих отходов. Площадкой выбран Бийск, найден и исполнитель – ФГУП "ГосНИИОХТ". Вопрос как всегда в деньгах. По ценам 2016 года работа по утилизации пестицидов оценивается в 1,45 млрд рублей. Регион попросил на это деньги у Минпромторга, но получил отказ. А вот Минприроды, как ожидается, деньги найдет.

"Нами подготовлена и направлена заявка на включение объекта накопленного вреда окружающей среде "Накопленный запас устаревших пестицидов и ядохимикатов" в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что в случае положительного решения позволит включить мероприятия по обезвреживанию запаса устаревших пестицидов в федеральный проект "Чистая страна", – пояснил министр, но пока никаких сроков не назвал.