Пять новых дамб появится в Алтайском крае в 2019 году в Советском, Краснощековском, Солонешенском, Быстроистокском районе и Барнауле. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин в краевом парламенте во вторник, 26 марта, в рамках выступления перед депутатами.

"Планируется строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в Советском, Краснощековском, Солонешенском, Быстроистокском районе и Барнауле. По первым двум имеется поручение премьер-министра России, что делает приоритетным их включение в Федеральный план работы на 2020 год", – рассказал министр.

Продолжается начатое в 2018 году строительство двух сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод и одного капитального ремонта гидротехнического сооружения в Красногорском, Чарышском и Алтайском районах.

В целом в регионе 120 потенциально опасных гидротехнических сооружений.

Напомнил министр и о проблеме подтопления населенных пунктов грунтовыми водами. По словам Владимира Попрядухина, это происходит из-за отсутствия сети водоотведения поверхностных вод, образующихся от дождевых осадков и снеготаяния, центральных канализационных сетей, а также из-за изношенности сетей водоснабжения. Особо остро ситуация с подтоплениями стоит в Рубцовске, Камне-на-Оби, Горняке, Заринске, барнаульском селе Лебяжье, а также в Локтевском, Шипуновском, Поспелихинском, Алейском, Романовском, Тальменском районах.

"Строительство сооружений водопонижения грунтовых вод является очень затратным. Поэтому в качестве пилотных проектов правительством Алтайского края принято решение в рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году разработать проектную документацию по предотвращению подтопления в Рубцовске и селе Шипуново", – добавил министр.