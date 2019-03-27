Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру нестандартной планировки площадью 173 квадратных метра продают в закрытом барнаульском поселке на Змеиногорском тракте, сообщается на сайте avito.ru.

"Отдельный вход, не через подъезд, солнечная сторона, большие окна, летом работает фонтан, терраса для чайной церемонии", – отмечает автор объявления.

На первом уровне расположены спальня, гостиная, кухня, гостевой санузел и выход на террасу.

На втором уровне находятся спальня, две гардеробные, ванная, сауна и погреб.

"Сделан дизайнерский ремонт. Водяной теплый пол, встроенный пылесос, видеонаблюдение", – добавляет продавец.