Известная художница Елена Карлова уже несколько лет проводит тренинги и семинары для женщин, где помогает найти путь к себе. 30 марта 2019 года Елена вместе с благотворительным фондом "Облака" приглашает женщин на грандиозный весенний семинар по женским практикам "Как полюбить себя".

Елена Карлова – консультант по духовному и личностному росту, мастер позитивного мышления, создатель персональных мандал в традиционной технике золочения.

На протяжении нескольких лет Елена является попечителем благотворительного фонда "Облака".

Елена – автор уникального женского клуба для подопечных женщин фонда "Облака", который работает с июня 2017 года. На протяжении двух лет она проводит тренинги, помогающие представительницам прекрасного пола изменить свою жизнь и подняться из бедности. Сбалансировать работу, семью, детей и личное счастье – на решение именно этих задач и направлены тренинги Елены Карловой.

Также благодаря Елене в 2017 году была создана детская комната для подопечных детей фонда, которая на протяжении полутора лет радовала детей и создавала счастье в их непростом мире.

Благотворительные семинары и тренинги Елена проводит для "Облаков" с 2018 года. Все вырученные средства направляет на помощь программам благотворительного фонда.

Елена – сторонник практики раскрытия женской энергии, которая помогает женщине оставаться сильной, но в тоже время создавать счастливую семью с надежным и сильным мужчиной.

Для участниц семинара Елена подготовила действенные женские практики, которые изменят направление жизни раз и навсегда.

Елена привезет настоящую энергокартину, рядом с которой участницы будут выполнять женские практики, а профессиональный фотограф сделает прекрасные снимки. Вас ждут подарки, как от Елены, так и от фонда "Облака".

Начало семинара в 12:00. Продолжительность – 3 часа.

Стоимость участия в тренинге Елены Карловой – 1 000 рублей. Мероприятие благотворительное: все средства, собранные с продажи билетов, будут переданы на реализацию программ фонда "Облака".

Запись в WatsApp: 8 960 961 24 42.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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