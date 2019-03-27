Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Весеннее солнце уже вовсю греет город. Снег кучками подтаивает то там, то здесь, обнажая иногда не слишком приятную картину. Но радоваться весне не перестаешь. Впереди долгие прогулки, лето и новые впечатления.