Депутаты парламента Алтайского края досрочно прекратили полномочия умершего депутата Александра Гукова. Решение было принято на сессии в среду, 27 марта.

"О досрочном прекращении полномочий депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Гукова Александра Васильевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 2", так звучит вопрос, вынесенный на голосование.

Коллеги почтили его память минутой молчания. На месте, которое занимал депутат, на сессии лежало шесть красных роз. Напомним, депутат и известный фермер Александр Гуков внезапно скончался в санатории в Яровом 8 марта на 72-году жизни.

Таким образом, теперь мандат свободен. Предположительно на майской сессии будут объявлены довыборы на одномандатный округ № 2, которые пройдут 8 сентября 2019 года. О намерении выдвинуть кандидата уже заявила ЛДПР.

Кстати, экс-губернатора Алтайского края, а ныне сенатор от региона Александр Карлин предложил учредить премию в память Гукова "За верность профессии". Новый губернатор Виктор Томенко инициативу поддержал.