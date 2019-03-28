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Полноценный детский омбудсмен появится в Алтайском крае через несколько месяцев

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Уполномоченный по правам ребенка есть в регионе и сегодня, но скоро у него станет выше статус и больше полномочий
На Алтае может появиться новый детский омбудсмен / Фото: jmouders.nl

На Алтае может появиться новый детский омбудсмен / Фото: jmouders.nl

Новый закон об уполномоченном по правам ребенка будет принят в Алтайском крае в ближайшие месяцы. На сессии краевого Заксобрания в среду, 27 марта, состоялось первое чтение закона.

Второе (окончательное) чтение пройдет на апрельской или майской сессии. После чего в крае будет переизбираться детский омбудсмен.

Переизбираться, потому что такая должность в регионе уже существует. Только сейчас это уполномоченный по правам ребенка при губернаторе (на данный момент этот пост занимает Ольга Казанцева). А будет самостоятельный омбудсмен, каковыми сегодня являются уполномоченный по правам человека Борис Ларин и уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров.

Статус "детского правозащитника" – главное изменение закона. Сейчас человек на этом посту является гражданским служащим, а будет государственным служащим. Соответственно, и зарплата выше. Назначаться он будет на пять лет. Формально его будет избирать краевой парламент, но только из одной кандидатуры, представленной губернатором.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов считает, что представлять кандидатуры должны и другие субъекты, в том числе и фракции краевого парламента.

"Уполномоченный вправе обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в защиту прав и законных интересов детей (...); самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами проводить проверку информации по вопросам, касающимся прав и законных интересов детей", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом аппарат омбудсмена будет в структуре краевого правительства. К слову, Ларин и Нестеров имеют отдельный аппарат и относительно независимы от губернатора и правительства.

Александр Молотов считает это нелогичным: получается, уполномоченный будет работать в органе исполнительной власти и при этом же исполнительную власть контролировать.

Закон он считает сыроватым, но рассчитывает, что ко второму чтению мнение оппозиции будет учтено.

Добавим, что уполномоченный будет иметь право посещать образовательные и медицинские организации, учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.03.2019 08:37
Гость

Раньше детей защищали родители, им в этом помогали органы власти... Теперь "защищать" детей будет армада дармоедов чиновников...

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