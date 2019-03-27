Яркий, невероятно полезный и очень вкусный салат со свеклой, морковью и зернами граната. Просто кладезь витаминов. А уж в сочетании со специальной заправкой дуэт получается непередаваемый, уверяет наш фуд-эксперт София Корнишина.

Кстати, подойдет всем: и постящимся, и худеющим, и тем, кто любит вкусно поесть. Давайте готовить:

Салат со свеклой и зернами граната

Что потребуется?

1 свекла

2 моркови средних размеров

большой пучок петрушки

1/2 стакана зерен граната

1/4 небольшой ялтинской луковицы

2 ст. л. тыквенных семечек

Для заправки

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

1,5 ст. л. гранатового соуса (наршараб)

2 ст. л. оливкового масла

черный молотый перец

Как готовить?

1. На сухой сковороде подрумянить тыквенные семечки.

2. Для заправки смешать все ингредиенты, лучше всего в отдельной баночке. Помните, показывала? Дать постоять 10 минут.

3. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, добавить зерна граната, петрушку и мелко нарезанный лук. Полить заправкой и перемешать. Сверху выложить тыквенные семечки!

Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.