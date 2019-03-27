Яркий, невероятно полезный и очень вкусный салат со свеклой, морковью и зернами граната. Просто кладезь витаминов. А уж в сочетании со специальной заправкой дуэт получается непередаваемый, уверяет наш фуд-эксперт София Корнишина.
Кстати, подойдет всем: и постящимся, и худеющим, и тем, кто любит вкусно поесть. Давайте готовить:
Салат со свеклой и зернами граната
Что потребуется?
- 1 свекла
- 2 моркови средних размеров
- большой пучок петрушки
- 1/2 стакана зерен граната
- 1/4 небольшой ялтинской луковицы
- 2 ст. л. тыквенных семечек
Для заправки
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- 1,5 ст. л. гранатового соуса (наршараб)
- 2 ст. л. оливкового масла
- черный молотый перец
Как готовить?
1. На сухой сковороде подрумянить тыквенные семечки.
2. Для заправки смешать все ингредиенты, лучше всего в отдельной баночке. Помните, показывала? Дать постоять 10 минут.
3. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, добавить зерна граната, петрушку и мелко нарезанный лук. Полить заправкой и перемешать. Сверху выложить тыквенные семечки!
Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.
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