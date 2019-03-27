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Вкусно даже в Великий пост: салат с зернами граната и тыквенными семечками

, ИА "Амител"
Подойдет всем: и постящимся, и худеющим, и любителям вкусненького

Яркий, невероятно полезный и очень вкусный салат со свеклой, морковью и зернами граната. Просто кладезь витаминов. А уж в сочетании со специальной заправкой дуэт получается непередаваемый, уверяет наш фуд-эксперт София Корнишина.

Кстати, подойдет всем: и постящимся, и худеющим, и тем, кто любит вкусно поесть. Давайте  готовить:

Салат со свеклой и зернами граната

Что потребуется?

  • 1 свекла
  • 2 моркови средних размеров
  •  большой пучок петрушки
  • 1/2 стакана зерен граната
  • 1/4 небольшой ялтинской луковицы
  • 2 ст. л. тыквенных семечек

Для заправки

  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  •  1,5 ст. л. гранатового соуса (наршараб)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • черный молотый перец

Как готовить?

1. На сухой сковороде подрумянить тыквенные семечки.

2. Для заправки смешать все ингредиенты, лучше всего в отдельной баночке. Помните, показывала? Дать постоять 10 минут.

3. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, добавить зерна граната, петрушку и мелко нарезанный лук. Полить заправкой и перемешать. Сверху выложить тыквенные семечки!

Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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