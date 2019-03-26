Россиянам могут запретить денежные переводы в онлайн-казино

В России могут ограничить денежные переводы в пользу организаторов азартных игр в Интернете. Соответствующий законопроект готовит Минфин, уведомление о начале разработки опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Парламентская газета".

Изменения планируются в Федеральные законы "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Законопроект направлен на "совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети Интернет", отмечает разработчик.

Решение о подготовке проекта поправок было принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, которое состоялось в декабре 2018 года.

В Сети есть множество нелегальных онлайн-казино, с которыми ведется борьба. В прошлом году Роскомнадзор заблокировал около 1,5 тыс. ресурсов, связанных с онлайн-рулеткой Azino 777.