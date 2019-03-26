Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заявил, что идея группы себя исчерпала после того, как закончилась эпоха застоя и в воздухе запахло переменами, пишет РБК.

"Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор", — рассказал Шнуров.

По словам артиста, то закулисье, в котором жили авторы и композиторы во времена СССР, он показал на сцене. Теперь тема себя исчерпала.

"Я закрываю "Ленинград", потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась", — объяснил Шнуров.

Шнуров не исключил, что после прощального тура группа может собраться вновь. Однажды "Ленинград" уже переставал существовать, тогда часть музыкантов ушла в новый проект Шнура — группу "Рубль", но после "Ленинград" все равно возродился.

Ранее Шнуров рассказал, что после прощального тура займется живописью.