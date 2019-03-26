Центробанк впервые за четыре года зарегистрировал новый банк

Банк России зарегистрировал новую кредитную организацию — "Банк 131", сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Банк России принял решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Банк 131" и выдаче ему базовой лицензии", — ометили в пресс-службе Центробанка.

Отмечается, что кредитная организация будет работать в Казани. Новый банк получит лицензию после оплаты уставного капитала.

В последний раз ЦБ зарегистрировал банк в 2015 году — московский "ЦМРБанк".