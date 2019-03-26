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Центробанк впервые за четыре года зарегистрировал новый банк

, ИА "Амител"
Отмечается, что кредитная организация будет работать в Казани
Новый банк получит лицензию после оплаты уставного капитала / Фото: cdn.postnews.ru

Новый банк получит лицензию после оплаты уставного капитала / Фото: cdn.postnews.ru

Банк России зарегистрировал новую кредитную организацию – "Банк 131", сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Банк России принял решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Банк 131" и выдаче ему базовой лицензии", – отметили в пресс-службе Центробанка.

Отмечается, что кредитная организация будет работать в Казани. Новый банк получит лицензию после оплаты уставного капитала.

В последний раз ЦБ зарегистрировал банк в 2015 году – московский "ЦМРБанк".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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