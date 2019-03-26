Теща главы Ростеха Сергея Чемезова 73-летняя Людмила Рукавишникова живет в квартире в центре Москвы за два миллиарда рублей, сообщает "Собеседник" в своем расследовании.

Отмечается, что Рукавишникова также владеет доходным бизнесом — компаниями по вложению в ценные бумаги, производству деревянных конструкций, оптовой торговле рудами, топливом и металлом и управлению недвижимости.

"В Ростехе предположение, что Рукавишникова — теща Чемезова, отрицать не стали. Лишь попросили уточнить, откуда нам это известно, но от подробного рассказа отказались", — пишет издание.

Как выяснили журналисты издания, Рукавишникова стала владеть рядом предприятий после знакомства ее дочери с Чемезовым. Уточняется, что большинство из них — партнеры и подрядчики госкорпорации.

Согласно итогам расследования, теща главы "Ростеха" владеет также четырьмя автомобилями общей стоимостью более 40 млн рублей.