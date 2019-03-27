Теплую, но дождливую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 27 марта.

"Местами в западных и северных районах дождь, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +5…+10 градусов, в предгорьях будет до +16 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле в конце дня дождь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +7…+9 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.