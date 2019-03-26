Обвинение запросило для бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера наказание в виде 21 года лишения свободы, сообщает РИА "Новости".

Помимо тюремного заключения в колонии строгого режима, Гайзера предлагается приговорить к штрафу в размере 500 млн рублей и лишить права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

По версии следствия, Гайзер с 2006 года являлся лидером организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входили высокопоставленные чиновники региональной администрации. Предположительно, все они совершали преступления с целью завладения государственным имуществом. СКР оценил причиненный группировкой ущерб в сумму более 3 млрд рублей. Всего по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми проходят 16 обвиняемых.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью 1 млн долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Гайзера и его сообщников.