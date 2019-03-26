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Выплаты на ребенка для незамужних женщин пообещал рассмотреть Топилин

, ИА "Амител"
"Я думаю, что это не такая большая проблема", - подчеркнул Топилин
Топилин отметил, что работа над проблемой ведется / Фото: zen.yandex.ru

Топилин отметил, что работа над проблемой ведется / Фото: zen.yandex.ru

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство подумает, как облегчить жизнь женщинам, которые вынуждены подтверждать доход ушедшего из семьи мужа, чтобы получать пособие по рождению ребенка, сообщает "Интерфакс".

"Мы над этой темой работаем, давайте в том числе и этот сюжет посмотрим, с регионами тоже посоветуемся, как с этим быть — регистрация, не регистрация, алименты", — сказал Топилин в ходе рабочей встречи членов Совфеда с министром, посвященной реализации нацпроекта "Демография".

Так он ответил на вопрос одного из сенаторов, который рассказал о проблеме: семьям положена ежемесячная выплата по рождению первого ребенка из бюджета региона, но условие этой выплаты — чтобы семья подтвердила, что у нее низкие доходы (среднедушевой доход — не более 1,5 прожиточных минимумов). Если женщина не состояла в браке или разведена, сведения о доходах отца ребенка все равно требуется представлять властям, отметил сенатор.

"Для назначения пособия на первого ребенка мать должна представить сведения о заработной плате отца, что в ряде случаев не представляется возможным. И поскольку отец ребенка состоит в зарегистрированном браке с другой женщиной, или проживает, воспитывает детей в другой семье, место жительство его зачастую неизвестно", — сказал сенатор.

В качестве возможного решения он предложил внести поправки в законодательство, исключив отца ребенка из состава семьи, если брак не зарегистрирован. При этом в доходе семьи в таком случае предлагается учитывать сумму алиментов.

"Я думаю, что это не такая большая проблема, единичные случаи... давайте посмотрим", — ответил Топилин, отметив, что у предложения есть минусы. В частности, включение в доход семьи алиментов может уменьшить шансы получить выплату.

"А алименты вы сами предложили включить, то есть меньше людей будут получать пособия. Давайте посмотрим", — добавил Топилин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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