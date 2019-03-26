СК России запустил цикл коротких фильмов под названием "Дела минувших дней". В первом выпуске следователь Исса Костоев рассказал, как ему удалось вычислить серийного убийцу Андрея Чикатило при отсутствии весомых улик.

"Каждую неделю на официальном сайте ведомства и в социальных сетях мы будем знакомить вас с людьми, про каждого из которых можно сказать: человек-легенда. Из первых рук вы узнаете подробности расследования самых громких уголовных дел. Увидите тех, чьи интеллект и талант помогли торжеству справедливости и закона", — отмечает СК.

Костоев признал, что Чикатило был хитер, а расследование стало настоящей борьбой: "Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления".

Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности, поскольку в те времена улики против него были шаткими из-за отсутствия процедуры исследования ДНК.

Отмечается, что там, где совершались убийства, Чикатило был в командировках. Этим фактом Костоев "поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил".

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году в Шахтах, его жертвой стала школьница Елена Закотнова. Тогда в преступлении обвинили другого человека — Александра Кравченко, которому вынесли смертный приговор и привели в исполнение в 1983 году. Чикатило продолжил убивать. По ошибке несколько убийств были объединены в одно дело, и следователи предположили, что преступления совершал психически больной человек. Это привело к задержанию нескольких местных жителей, которые давали противоречивые показания. В 1985 году, когда руководство следствием перешло к Костоеву, дело прекратили, а задержанные по нему были освобождены. Из-за ошибок в расследовании арестовать Чикатило удалось только в 1990 году. Его приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил в нескольких регионах СССР 43 доказанных убийства, сам маньяк говорил о 56 убийствах. С прошениями о помиловании Чикатило обращался к президенту России Борису Ельцину, но получал отказ. В феврале 1994 года Чикатило расстреляли.