Слова о России без русских пояснили в РПЦ

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь не запугивает россиян через свои пророчества о вымирании русской нации, а призывает рожать и воспитывать детей, сообщает РИА "Новости".

Кипшидзе отметил, что православное население столкнулось с острой демографической проблемой, но "угроза семейным ценностям, многодетности, ответственности в отношениях с противоположным полом является общей для представителей всех народов и вероисповеданий России".

Также он подчеркнул, что православные люди создают семьи и рожают детей "ради верности заповеди Божией", а не из-за страха перед представителями других культур и религий.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "государству русскому осталось лет 30", потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают. По его словам, скоро в европейской части России будут жить одни мусульмане, а на азиатской — китайцы. Смирнов предложил остановить этот процесс через веру.

В начале марта председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин говорил, что к 2034 году треть населения страны составят мусульмане. Смирнов отметил, что россияне "закончатся к 2050-му году", потому что христиане меньше рожают.