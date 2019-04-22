Весна и лето – лучшее время для прогулок на природе, рыбалки и охоты. Но клещи, которые в этот самый период становятся наиболее активными, могут принести серьезные проблемы, так как являются переносчиками опасных заболеваний. В период активности клещей следует особенно тщательно подходить к выбору одежды для пикника или похода в лес.

Для любителей природы, охотников и рыболовов Барнаульский меланжевый комбинат производит противоэнцефалитные костюмы, которые прекрасно подходят для активного отдыха на свежем воздухе. Наряду с уже известными моделями "Кедр", "Антиклещ", "Таежный", костюмы "Турист" и "Барьер" успели не только зарекомендовать себя как спецодежда с высокой гигиеничностью и износостойкостью, но и как отличное средство для защиты от укусов клещей.

Специальный состав Bio-repellent*, которым ткань обрабатывается, отпугивает насекомых, при этом он абсолютно безопасен для человека. Одежда из такой ткани не только защитит любителей провести время на природе от непогоды, но и убережет от клещей и других насекомых. У противоэнцефалитных костюмов есть ряд неоспоримых преимуществ. Куртка имеет капюшон, который позволяет защитить голову и шею от проникновения внутрь костюма насекомых. Противомоскитная сетка, которая крепится к капюшону, защищает от мошек, комаров и других насекомых. Трикотажные мягкие манжеты на рукавах куртки плотно облегают кисти рук, низ куртки и брюк собраны эластичной тесьмой, что способствует дополнительной защите от кровососущих насекомых.

Приглашаем вас посетить розничный магазин Барнаульского меланжевого комбината (г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, 8, тел. 772-232), где вы сможете приобрести противоэнцефалитные костюмы и другую текстильную продукцию комбината по демократичным ценам. В магазине представлены ткани собственного производства, домашний текстиль, спецодежда.



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