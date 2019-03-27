Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала основание прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, прибытие специалистов из России санкционировано легитимными властями страны и регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанном между странами еще в 2001 году.
Таким образом она опровергла заявление Организации американских государств, обвинившей РФ в "военном вторжении в Венесуэлу".
Ранее в СМИ появилась информация о прибытии в аэропорт Майкетия двух единиц авиатехники, на борту которых находились 99 военнослужащих российской армии и 35 тонн груза.
Комментарии
Ждем венесуэльский поезд с "трофеями".
Новости нашего военторга. Теперь из Венесуэлы. Два «борта» с военными и, как будто, нашим трехзвездным генералом, прилетели погостить в края боливарианских социалистов.
Представляю, что началось бы , если бы на территории, верной Президенту Гуайдо, приземлилась пара американских «Геркулесов»? Как пришла бы в движение вся наша потешная пропаганда? Заухал бы о суверенности и многополярности Лавров, словно гвардейский 122-миллиметровый миномет. На рысях пошла бы в атаку Захарова, рубя на брифингах «в капусту» оголенной шашкой правды коварные вопросы западных журналистов. Да и пресс-Песков тоже воинственно пушил бы в молчании свои знаменитые усы.
Но ничего этого нет. Сотрудничество и ничего личного
Ждем венесуэльский поезд с "трофеями".
--------------------------
Неа, туда поедет "гуманитарная помощь" в белых грузовиках.
Президент Гуайдо...
президенту гуайде надо помочь
а заодно другим президентам на территории Венесуэлы-Луису и Мигелю
просто бог велел им помочь оружием
это чтоб в Венесуэле процветала справедливость,демократия и свобода
Представляю, что началось бы , если бы на территории, верной Президенту Гуайдо, приземлилась пара американских «Геркулесов»? Как пришла бы в движение вся наша потешная пропаганда?
Ну на текущий момент команду "ПУСТИТЬ ГАЗЫ" только ты исполняешь, да еще пара подпевалок из подтанцовкии.
Президент Гуайдо...
Я так хохоталься!Какой же это Президент?Гришка Отрепьев это,только тамошний.)
Гуайдо перзидент только в холовах местных комментаторов.
27.03.2019 09:07
- гость -
Президент Гуайдо... Именно он несет демоНкратию..
Нашы тётки ещё героев нарожают.
Новости нашего военторга. Теперь из Венесуэлы. Два «борта» с военными и, как будто, нашим трехзвездным генералом, прилетели погостить в края боливарианских социалистов.
Представляю, что началось бы , если бы на территории, верной Президенту Гуайдо, приземлилась пара американских «Геркулесов»? Как пришла бы в движение вся наша потешная пропаганда? Заухал бы о суверенности и многополярности Лавров, словно гвардейский 122-миллиметровый миномет. На рысях пошла бы в атаку Захарова, рубя на брифингах «в капусту» оголенной шашкой правды коварные вопросы западных журналистов. Да и пресс-Песков тоже воинственно пушил бы в молчании свои знаменитые усы.
президент говоришь!?
Представляю ,что началось бы,если на территории, какой то Калифорнии самозванец объявил себя президентом и в помощь ему приземлилось пару транспортных самолетов....что бы началось ....
Но ничего этого нет. Сотрудничество и ничего личного
Где, как сказать по русски, говно начинает бурлить, наш генерал армии посылает военных, затем приходит горе к матерям, женам, детям.
Борька ,это в у тебя в халаве говно бурлит.....и рвется наружу.....
27.03.2019 09:36
Борис,как то странно Вы представляете себе военных.Выходит все военные должны быть расквартированы в комфортабельных укрытиях,и сидеть там тихонько,как мышки?По мнению либерасни,у нас же нет противников,и уж если и кому то хочется повоевать,то по их мнению для этого существуют гаджеты.И на кой черт нам такие "военные"?!
Тюльпаны на прогреве стоят.
27.03.2019 09:36
Борис,как то странно Вы представляете себе военных.
--------------------
гость, к тебе не приходило горе с твоими военными? Бог, дал жизнь, не для того, чтобы военные и не только, отдавали свои жизни, за шкурные интересы вельмож, которые на своих виллах подсчитывают барыши и пьют шампанское и с презрение смотрят на тех кто получает девять тысяч и мечтает о проперданом немецким Гансом мерседесе.
27.03.2019 10:21
Борис,я и говорю,странный ты какой то,узколобый.