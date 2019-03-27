Потасовкой и изгнанием двух участников отметилась передача телеканала "Россия 24" "Кто против?". Видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале СМИ.
Началось все с того, что Араик Степанян обвинил Грэга Вайнера в одобрении геноцида евреев. Последний тут же перебил оппонента, обвинил его во лжи и грубо оскорбил.
Степанян ответил на это выплескиванием воды на Вайнера. Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Он объяснил свое решение недопустимостью подобных выражений и действий в эфире федерального телеканала.
Также журналист попросил охрану вывести из помещения повздоривших экспертов разными путями, чтобы между ними не случилось еще одного неприятного инцидента.
Комментарии
Соловьинный намёк.
Соловьев гниловатый .Работает на государственном радио,а ведет себя как хамло.Он как рвотный порошок
Грэг Вайнер, он же Григорий Винников, первый назвал Степаняна "с...", а виноват кто первый начал
Вайнер сказал на Степаняна "ты с...", в ответ Степанян мог ответить "ты п...." и все бы закончилось. А Степанян драться полез, что тоже неправильно
В сюжете слово "с..." не запикано, значит на Россия 1 цензуры меньше, чем на Амике?
Америкос получил маленькое цунами.