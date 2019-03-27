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Директор роддома объяснила смех врачей при объявлении размера зарплат

, ИА "Амител"
Руководитель медучреждения утверждает, что это запланированный сценарий
Директор Салаватского городского родильного дома объяснила реакцию врачей на объявление средней зарплаты / Фото: pixabay.com

Директор Салаватского городского родильного дома объяснила реакцию врачей на объявление средней зарплаты / Фото: pixabay.com

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова объяснила реакцию врачей на объявление среднего размера заработной платы, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По ее словам, смех и аплодисменты, которыми встретили медики ее отчет об оплате труда перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой, входили в сценарий.

"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель".

Она уточнила, что это естественно, когда у кого-то из сотрудников заработная плата меньше или больше среднестатистической.

При этом руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных.

Также женщина не стала раскрывать свою зарплату, уточнив, что это коммерческая тайна.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

27.03.2019 09:45
- гость -

дак у нас вся вертикаль утверждает, что у нас всё отлично. Что набросились то на копию?

0  0
27.03.2019 09:46
- гость -

Все в России спланировано на ухудшение при такой системе власти "Америка виновата" - граждани РФ реагирует на это смехом и аплодисментами...

"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель". - Хорошее оправдывание

0  0
27.03.2019 09:47
гость

руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных

У нее 290-300, у остальных по 12-14. Получается средняя 27-29

0  0
27.03.2019 09:48
- гость -

Ну одно по ТВ среднюю зарплату людям сообщать, а другое - прямо при них!)))

0  0
27.03.2019 09:53
Ветеран ЦРБ

А,так это типо утренник был...

0  0
27.03.2019 09:57
- гость -

Все неудачьники отписались? Давайте ещё
историю про голубцы заморите!

0  0
27.03.2019 10:10
- гость -

1. Эта больница с 2017 года в концессии, т.е. частная.
2. Учредитель получил в управление больницу на 23 года согласно контракта с условиям модернизации.
3. Заработная плата начисляется учредителем за отработанное время и результат.
4. Учредителя не устраивает как работает персонал. Показатели работы учреждения безобразные.
5. Выложенная фишка на 15 с + т.р. зарплаты за февраль младшей медсестры с учетом 14 раб.дней, без премии, т.к. премию не заслужила по показателям.
Вот и возникает извечный вопрос что делать? Самим медработникам рожать, сокращать сотрудников, сокращать затраты, наводить порядок и привлекать клиентов со всего района? Ведь это показатель работы медучреждения, или надо сократить где-то зарплату полноценно работающим сотрудникам и отдать малоработающим?
А как быть работникам других частным компаний, ведь в них вопросы решаются просто - не нравится - увольняйся, ищи, где платят больше. Только в Барнауле в частных учреждениях платят во много раз больше.

0  0
27.03.2019 10:20
- гость -

Выложенная фишка на 15 с + т.р. зарплаты за февраль младшей медсестры с учетом 14 раб.дней, без премии, т.к. премию не заслужила по показателям.

)) да ладно)
Тогда бы засмеялась одна эта медсестра! Или там все лодыри кроме руководства?))

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27.03.2019 10:32
- гость -


27.03.2019 10:10
- гость -

какая разница частная или нет и кто сколько работает, цифры которые озвучивает директорша лажовые. Проблема в этом.

0  0
27.03.2019 10:33
- гость -

"Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью - людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага" (c)

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