Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова объяснила реакцию врачей на объявление среднего размера заработной платы, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По ее словам, смех и аплодисменты, которыми встретили медики ее отчет об оплате труда перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой, входили в сценарий.
"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель".
Она уточнила, что это естественно, когда у кого-то из сотрудников заработная плата меньше или больше среднестатистической.
При этом руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных.
Также женщина не стала раскрывать свою зарплату, уточнив, что это коммерческая тайна.
Комментарии
дак у нас вся вертикаль утверждает, что у нас всё отлично. Что набросились то на копию?
Все в России спланировано на ухудшение при такой системе власти "Америка виновата" - граждани РФ реагирует на это смехом и аплодисментами...
"Это их право – выражать свои эмоции, – заявила Фатыхова. – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель". - Хорошее оправдывание
руководитель медучреждения отказалась назвать минимальную и максимальную зарплату сотрудников, сославшись на закон о персональных данных
У нее 290-300, у остальных по 12-14. Получается средняя 27-29
Ну одно по ТВ среднюю зарплату людям сообщать, а другое - прямо при них!)))
А,так это типо утренник был...
Все неудачьники отписались? Давайте ещё
историю про голубцы заморите!
1. Эта больница с 2017 года в концессии, т.е. частная.
2. Учредитель получил в управление больницу на 23 года согласно контракта с условиям модернизации.
3. Заработная плата начисляется учредителем за отработанное время и результат.
4. Учредителя не устраивает как работает персонал. Показатели работы учреждения безобразные.
5. Выложенная фишка на 15 с + т.р. зарплаты за февраль младшей медсестры с учетом 14 раб.дней, без премии, т.к. премию не заслужила по показателям.
Вот и возникает извечный вопрос что делать? Самим медработникам рожать, сокращать сотрудников, сокращать затраты, наводить порядок и привлекать клиентов со всего района? Ведь это показатель работы медучреждения, или надо сократить где-то зарплату полноценно работающим сотрудникам и отдать малоработающим?
А как быть работникам других частным компаний, ведь в них вопросы решаются просто - не нравится - увольняйся, ищи, где платят больше. Только в Барнауле в частных учреждениях платят во много раз больше.
Выложенная фишка на 15 с + т.р. зарплаты за февраль младшей медсестры с учетом 14 раб.дней, без премии, т.к. премию не заслужила по показателям.
)) да ладно)
Тогда бы засмеялась одна эта медсестра! Или там все лодыри кроме руководства?))
27.03.2019 10:10
- гость -
какая разница частная или нет и кто сколько работает, цифры которые озвучивает директорша лажовые. Проблема в этом.
"Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью - людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага" (c)