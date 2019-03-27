Власти Алтайского края договорились с налоговиками о погашении задолженности АО "ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", сообщает пресс-центр региона.
Руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал об этом на аппаратном совещании в краевом правительстве 25 марта.
Он отметил, что налоговая задолженность 5,2 млн рублей началась формироваться у московского оператора еще до того, как акции и имущество акционерного общества стали передавать на баланс Алтайского края.
Евгений Дешевых на рабочей встрече с начальником регионального УФНС Юрием Куриленко обсудил варианты погашения долгов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что налоговики Алтайского края обратились в суд с иском о признании АО "ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" банкротом из-за долгов по налогам.
К настоящему моменту строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры особой экономической зоны завершено. Резидентам предоставлена возможность подключения к сетям электроснабжения, а уже на следующей неделе запланирован пуск газа.
ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года. Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе.
Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.
Комментарии
молодцы мАсквичи - 5,2 млн рублей за счет налогов жителей Алтайского края
так победимЪ
а для чего эта муть вообще создавалась то? абыкаковские хотелки были исполнены?
Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей.
зачем такие вливания?
отдайте нормальным комерсам, снизите налоговую нагрузку и все будет работать и приносить пользу.
Особая экономическая зона согласно ФЗ об ОЭЗ 22.07.2005 г. создается для решения задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.
И что?! Не только помогла экономике АК и республики Алтай, но ещё и денег тянет с дотационного бюджета!
"Послушайте!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?" (В. Маяковский)
Зачем такая зона? Зачем такие управленцы?
Кто накосячил, с того и взыскать. Не надо благотворительности для воров.
Нормально. Сначала денег вбухали, а теперь за них ещё налоги платить из нашего кармана.Надо в администрацию обратиться - может за меня тоже заплатят.