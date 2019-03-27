Бизнесмены смогут претендовать на компенсации за уменьшение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сеть, сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Схема финансовых поощрений за участие в системе управления спросом на электроэнергию ранее существовала только для крупных компаний, теперь же ими могут воспользоваться и представители малого бизнеса, такие как кафе или магазины.

Смысл таких мер заключается в том, что при росте потребления энергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций или энергоблоков, требующих крупных вложений.

В то же самое время в большинстве случаев сеть не может справиться с нагрузкой лишь несколько часов в год, что делает такие инвестиции слишком расточительными.

Таким образом получается, что значительно проще перевести участников программы на сниженное потребление энергии, искусственно уменьшив нагрузку на систему.

Например, многие организации имеют резервные блоки питания, на использование которых можно перейти при поступлении команды "сеть загружена".

Соответствующие соглашения представители компаний смогут заключить уже с середины 2019 года, говорится в постановлении.