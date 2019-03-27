Среда, 27 Март, 11:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,17
€ 72,58
Обь
-4см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Бизнесменам будут доплачивать за экономию электроэнергии

, ИА "Амител"
Магазинам и кафе предлагают снижать свое потребление в часы пиковой нагрузки, взамен получать компенсации
Участники будут переходить на использование резервных блоков питания при поступлении специальных команд / Фото: pixabay.com

Участники будут переходить на использование резервных блоков питания при поступлении специальных команд / Фото: pixabay.com

Бизнесмены смогут претендовать на компенсации за уменьшение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сеть, сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Схема финансовых поощрений за участие в системе управления спросом на электроэнергию ранее существовала только для крупных компаний, теперь же ими могут воспользоваться и представители малого бизнеса, такие как кафе или магазины.

Смысл таких мер заключается в том, что при росте потребления энергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций или энергоблоков, требующих крупных вложений.

В то же самое время в большинстве случаев сеть не может справиться с нагрузкой лишь несколько часов в год, что делает такие инвестиции слишком расточительными.

Таким образом получается, что значительно проще перевести участников программы на сниженное потребление энергии, искусственно уменьшив нагрузку на систему.

Например, многие организации имеют резервные блоки питания, на использование которых можно перейти при поступлении команды "сеть загружена".

Соответствующие соглашения представители компаний смогут заключить уже с середины 2019 года, говорится в постановлении.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

27.03.2019 10:51
Борис

Издать указ, в час пика зажигать осиновые лучины. Для этого, надо какому то депутату построить лучинощипательный заводик и Россия понеслась назад в пещерный период. Почти весь цивилизованный мир, построили ветрогенераторы, солнечные батареи, станции, потому что у них нет Дмитрия Медведева с его дурацкими идеями..

0  0
27.03.2019 10:54
- гость -

то есть в ближайшей перспективе строительства новых электростанций или энергоблоков не планируется

бум пользовать остатки советского наследия...

но белый пушной зверёк может подкрасться внезапно - физический износ оборудования, несмотря на дикие советские запасы прочности, никто не отменял, это чай не цифровая экономика)))

0  0
27.03.2019 10:56
- гость -

в час пика зажигать осиновые лучины...

Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего (c)

0  0
27.03.2019 10:58
- гость -

будут доплачивать, чтобы они не работали, не нарушали отчетность!

0  0
27.03.2019 11:09
Петрович

"Смысл таких мер заключается в том, что при росте потребления энергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций или энергоблоков, требующие крупных вложений"
Думаю, стоимость электроэнергии с лихвой перекрывает затраты на строительство и эксплуатацию новых станций. А ресурсы это природные и нескончаемые.
Может лучше задуматься об уменьшении потерь и воровства. Да и вообще, данный ресурс должен быть бесплатным для собственного народа и содержаться за счет экспорта.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:48
Жители и организации Барнаула задолжали за мусор около 35 млн рублей 0
11:34
Увидеть БГ с эскалатора: как в Барнауле прошел бесплатный концерт "Аквариума" 0
11:21
Алтайские эсеры рассказали о не принятых законах и пообещали модернизацию 2
11:14
Минздрав предложил йодировать всю соль в России 4
11:05
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах 2
10:49
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера "Ласкового мая" 0
10:34
Бизнесменам будут доплачивать за экономию электроэнергии 5
10:30
Сладко и гладко: в Барнауле открылась студия депиляции Sahar&Vosk 4
10:21
Тайна гибели Гагарина: что известно через 51 год после смерти космонавта №1 6
10:12
Алтайский край не даст обанкротиться ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 5
10:01
В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом 0
09:50
Пять новых дамб построят в Алтайском крае в 2019 году 0
09:42
Депутаты АКЗС прекратили полномочия умершего Александра Гукова 0
09:31
"Билайн" запустил 4G в 18 населенных пунктах Алтайского края 0
09:23
Директор роддома объяснила смех врачей при объявлении размера зарплат 14
09:12
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в пригороде Барнаула 0
09:07
С милым рай и в шалаше: какие жилищные условия оптимальны для молодой семьи 0
09:02
Обновленная гостиница "Алтай": почему это место идеально для работы и отдыха 0
08:50
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки 6
08:33
Бизнесу приготовиться: кредитование субъектов МСП под 8,5% 0
08:27
Прибытие российских военных в Венесуэлу объяснили в МИД 22
08:18
Автоцентр АНТ представил новую Hyundai ELANTRA 2
08:12
От основателя филармонии до директора театра: знаменитые династии Алтая 0
08:01
Как 27 марта связано с великим Шерлоком Холмсом 0
07:50
Денег нет, но держимся: сколько на Алтае опасных химикатов и что с ними сделают 0
07:42
Почему люди толстеют во время поста и как этого избежать: советы диетолога 0
07:32
Прокачай бизнес на бесплатной конференции "Бизнес24" в Барнауле 0
07:22
Вкусно даже в Великий пост: салат с зернами граната и тыквенными семечками 0
07:19
Манекены и тренажеры: как выглядит центр симуляционного обучения врачей 3
07:15
РЖД вновь пообещали "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск, но уже в 2021 году 10
07:03
Искусство созидания: насколько сложно обрести гармонию с собой и миром 2
07:01
Нестандартную квартиру с сауной и террасой продают в Барнауле за 20 млн руб. 5
06:48
От Казахстана до Нигерии: где покупают алтайские товары и как наладить экспорт 1
06:32
Город просыпается: фотопрогулка по весеннему Барнаулу 1
06:17
Дождь и тепло до +16 обещают в Алтайском крае 27 марта 0
06:01
Власти рассказали, сколько мусорных заводов будет построено в Алтайском крае 21
05:58
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет 17
04:58
Заморозку цен на топливо продлили в последний раз до 1 июля 2
03:12
Слова о России без русских пояснили в РПЦ 1
02:17
Исследователи готовы к новым поискам гравитационных волн 0
01:14
Ученые из ЦЕРН открыли новый класс "дьявольских" частиц 0
00:41
Путину заранее доложили о задержании Абызова по делу о хищении 4 млрд рублей 0
23:59
Подробности поимки советского маньяка Чикатило сообщил СК в своем новом проекте 2
23:48
Экс-министра открытого правительства России задержали за хищение 4 млрд рублей 1
23:27
Выплаты на ребенка для незамужних женщин пообещал рассмотреть Топилин 0
22:41
Бывшего главу Коми захотели посадить на 21 год и оштрафовать на 500 млн рублей 0
22:27
Сенатор Арашуков заявил, что свидетелям по его делу заплатили 65 млн рублей 0
22:01
ДТП возле аптеки произошло в Барнауле 0
21:50
Квартиру за два миллиарда рублей нашли у 73-летней тещи главы "Ростеха" 5
21:35
Центробанк впервые за четыре года зарегистрировал новый банк 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.