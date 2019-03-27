Бизнесмены смогут претендовать на компенсации за уменьшение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сеть, сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Схема финансовых поощрений за участие в системе управления спросом на электроэнергию ранее существовала только для крупных компаний, теперь же ими могут воспользоваться и представители малого бизнеса, такие как кафе или магазины.
Смысл таких мер заключается в том, что при росте потребления энергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций или энергоблоков, требующих крупных вложений.
В то же самое время в большинстве случаев сеть не может справиться с нагрузкой лишь несколько часов в год, что делает такие инвестиции слишком расточительными.
Таким образом получается, что значительно проще перевести участников программы на сниженное потребление энергии, искусственно уменьшив нагрузку на систему.
Например, многие организации имеют резервные блоки питания, на использование которых можно перейти при поступлении команды "сеть загружена".
Соответствующие соглашения представители компаний смогут заключить уже с середины 2019 года, говорится в постановлении.
Комментарии
Издать указ, в час пика зажигать осиновые лучины. Для этого, надо какому то депутату построить лучинощипательный заводик и Россия понеслась назад в пещерный период. Почти весь цивилизованный мир, построили ветрогенераторы, солнечные батареи, станции, потому что у них нет Дмитрия Медведева с его дурацкими идеями..
то есть в ближайшей перспективе строительства новых электростанций или энергоблоков не планируется
бум пользовать остатки советского наследия...
но белый пушной зверёк может подкрасться внезапно - физический износ оборудования, несмотря на дикие советские запасы прочности, никто не отменял, это чай не цифровая экономика)))
в час пика зажигать осиновые лучины...
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего (c)
будут доплачивать, чтобы они не работали, не нарушали отчетность!
"Смысл таких мер заключается в том, что при росте потребления энергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций или энергоблоков, требующие крупных вложений"
Думаю, стоимость электроэнергии с лихвой перекрывает затраты на строительство и эксплуатацию новых станций. А ресурсы это природные и нескончаемые.
Может лучше задуматься об уменьшении потерь и воровства. Да и вообще, данный ресурс должен быть бесплатным для собственного народа и содержаться за счет экспорта.