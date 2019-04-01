Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает предпринимателей края принять участие в международной выставке Food & Hotel Vietnam 2019*.

С 24 по 26 апреля 2019 года в г. Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам) состоится международная выставка Food & Hotel Vietnam 2019. Специализацией данной выставки является демонстрация пищевой продукции, а также товаров индустрии гостинично-ресторанного бизнеса.

За 10-летнюю историю Food & Hotel Vietnam стала одной из крупнейших выставок Юго-Восточной Азии. Предстоящее мероприятие обещает стать одним из самых масштабных за все время своего существования: вниманию посетителей будут представлены последние технологии, продукты и услуги от наиболее известных производителей и поставщиков отрасли из Вьетнама и зарубежных стран. Основные тематические разделы выставки – продукты питания, напитки, функциональное питание и фармакологическая продукция.

Наиболее перспективными направлениями экспорта во Вьетнам, по данным Министерства экономического развития Алтайского края, являются наращивание поставок пищевой продукции агропромышленного комплекса (мясной продукции, зерновых культур, масличных семян и бобов, а также растительных масел и пр.), кондитерских изделий, алкогольной и безалкогольной продукции.

Центром поддержки экспорта Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства совместно c правительством Алтайского края будет организована работа коллективного стенда (площадь 36 кв.м). Участие в мероприятии предоставляется на безвозмездной основе для компаний нашего региона, отвечающих следующим требованиям:

– регистрация компании на территории Алтайского края;

– наличие компании в Реестре субъектов малого и среднего бизнеса ФНС;

– отсутствие процесса ликвидации или реорганизации в компании на момент подачи заявки.

Фонд берет на себя все организационные вопросы, в том числе организацию стенда, перевод коммерческой и рекламной информации, обеспечение услуг переводчика, сопровождение работы экспонентов на протяжении всей выставки. Проезд и размещение сотрудников компании оплачивают самостоятельно.

Приглашаем принять участие в предстоящем мероприятии. Участие в данной выставке позволит компаниям региона презентовать свою продукцию и найти новых деловых партнеров.

Заявку на участие можно подать на сайте Фонда мойбизнес22.рф

*Фуд Энд Хотэл Вьетнам 2019 – прим. ред.