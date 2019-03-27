Гарантийный капитал для поддержки бизнеса на Алтае будет увеличен

Решение об этом было принято на заседании Совета Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Заседание провел заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев.

"По решению Совета фонда на пополнение гарантийного капитала будет дополнительно направлено 35 млн рублей, таким образом общая капитализация фонда составит 675 млн рублей. Такой объем средств даст возможность обеспечить поручительства для малого и среднего бизнеса в размере 3,16 млрд рублей. Стоит отметить, что на протяжении последних лет работы фонд не привлекает дополнительного бюджетного субсидирования на развитие гарантийной деятельности. Докапитализация производится за счет средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности регионального фонда", – прокомментировал его директор Антон Слободчиков.

Некоммерческая организация "Алтайский фонд МСП" за период своей деятельности оказала гарантийную поддержку кредитующимся предприятиям сферы малого и среднего предпринимательства по 675 договорам. Поручительства в суммарном объеме составили 2,2 млрд рублей. Это позволило предприятиям региона привлечь кредиты на развитие бизнеса в размере 6 млрд рублей.

В структуре портфеля кредитов, обеспеченных поручительствами Алтайского фонда МСП, 39,6 % занимают предприятия производственной сферы, 17 % – сельское хозяйство, портфель кредитов сферы оптовой и розничной торговли – 27,6%, на остальные направления деятельности (сфера услуг, строительство, инновации) приходится 15,8 % от всех выданных кредитов.

45% от объема действующих под поручительства Алтайского фонда МСП кредитов выдано на реализацию инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса. Партнерами фонда выступают 15 кредитных учреждений. Фонд является аккредитованным АО "Корпорация "МСП" участником Национальной гарантийной системы.

Также решением Совета фонда принята специальная гарантийная программа "Экспортер", предусматривающая поручительства для экспортно ориентированных предприятий в лимите до 70 % от суммы привлекаемого кредита, включая оборотное финансирование на цели исполнения экспортного контракта.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" расширен перечень категорий, привлекающих поручительства на максимально доступных условиях. В него дополнительно включены молодежь, женщины-предприниматели, инвалиды, а также вновь зарегистрированные предприниматели в возрасте старше 45 лет.

В ходе заседания был утвержден отчет о работе фонда за 2018 год, рассмотрены вопросы предоставления поручительств, утверждена система лимитов гарантийной организации на текущий год, согласовано внесение изменений во внутренние нормативные документы Фонда, цель которых – исполнение плана мероприятий, предусмотренных правительством региона в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Алтайский фонд МСП

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