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Алтайские эсеры рассказали о не принятых законах и пообещали модернизацию

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Барнауле прошла пресс-конференция членов "Справедливой России"

Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае приняло участие во всероссийской акции партии под названием "Слово и дело думского большинства". Ее основная задача — донести до жителей регионов страны о деятельности фракции в Госдуме. В рамках специальной пресс-конференции, прошедшей 26 марта в Барнауле представители партии рассказали о социально ориентированных законах, заблокированных в Госдуме за последние два года партией "Единая Россия". Все они, по мнению эсеров, должны были сделать жизнь россиян лучше в русле реализации Послания президента страны Владимира Путина.

Как рассказала журналистам Секретарь Бюро Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае Анна Коваленко, в апреле в Москве состоится съезд, на котором будет обсуждаться курс на модернизацию и обновление кадрового состава партии. Эсеры не планируют отказываться от инициатив, не нашедших поддержки в парламенте страны, и удвоят работу по принятию социально-значимых законопроектов.

 "Несмотря на то, что мы самая  немногочисленная фракция в Госдуме, мы будем информировать избирателей о той законотворческой работе, которую мы ведем", – сказала Анна Коваленко.

Среди инициатив, отвергнутых парламентским большинством в прошлом году, стали предложения по введению альтернативного пенсионного закона, который бы предусматривал запрет на повышение возраста, отмену балльной системы и коэффициентов при расчёте пенсии, а также индексацию выплат два раза в год всем гражданам страны. Как сказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Владислав Вакаев, требовали эсеры и возврат "потерянной" индексации пенсии за 2015 и 2016 годы.

"Мы постоянно в диалоге с властью. Наша задача, чтобы все законы делали жизнь россиян лучше. Из-за того что наши инициативы не находят поддержки партии власти, они не уходят в архив. Мы не отказываемся от работы, будем отстаивать все наши инициативы. На данном этапе власть нас не услышала и приняла чудовищный закон о пенсионной реформе. Все проблемы накапливаются, как снежный ком, и все больше людей понимают, что выход только через социал-демократические преобразования", – рассказал Владислав Вакаев.

Среди других законопроектов, которые так и не удалось фракцией протащить в Госдуме, ограничение размера платы за капремонт. Эсеры предлагали наделить правительство страны полномочием по установлению предельных индексов изменения размера взноса на капитальный ремонт по каждому субъекту страны. Также депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предлагали лишать ЖЭКи лицензии за неисправные лифты, упростить приватизацию жилья для детей-сирот, выдавать инвалидам-колясочникам бесплатные автомобили. Всего в архиве эсеров несколько десятков законов, не получивших поддержки, правящей партией.

Как рассказал журналистам глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин, по его подсчетам в Алтайском крае около 25-30% семей, которые не могут осилить высокие размеры оплаты за ЖКХ и вынуждены обращаться в кредитные организации. Господин Боронин предлагает ограничить ставки потребительских кредитов и ликвидировать центры микрофинансирования, а работу Центробанка в вопросе ключевой ставки контролировать общественностью и представителями Госдумы.

По мнению Олега Боронина, оппозиция будет доказывать свою состоятельность, прозорливость и способности к стратегическому управлению.

"Думаю, партия "Справедливая Россия" будет продвигать свои инициативы на законодательном уровне и дальше. Очень сложно продвигать социально ориентированные предложения без поддержки со стороны гражданского общества. Всегда законы успешнее принимают в любой стране мира, если этого хочет подавляющее большинство общества. Нам нужно наладить контакт между гражданским обществом и властью. Уверен, что наша партия в рамках модернизации будет над этим работать", – заключил Олег Боронин.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

27.03.2019 11:30
- гость -

Вот послушаешь чиновников разных партий, все говорят, что они за народ, а посмотришь дела - одни враги народа!

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27.03.2019 11:47
- гость -

""в Алтайском крае около 25-30% семей, которые не могут осилить высокие размеры оплаты за ЖКХ и вынуждены обращаться в кредитные организации. "
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О Х Е Р Е Т Ь - (почему то вспомнилась Украина, о гражданах которой так беспокоится наша Ьчерез СМИ по всем каналам)

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