Президент Украины Петр Порошенко оригинально ушел от вопроса о том, кого он считает своим главным соперником на президентских выборах, сообщает РИА "Новости".

По его словам, единственный политический оппонент – это президент России Владимир Путин.

"Я этого не стесняюсь и говорю открытым текстом, единственный, потому что остальные боятся это делать", – заявил Порошенко.

Напомним, по результатам последних опросов Владимир Зеленский считается фаворитом выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. За него готово проголосовать треть населения страны. Это больше, чем за двоих его ближайших преследователей (Петра Порошенко и Юлию Тимошенко) вместе взятых.