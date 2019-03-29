Чтобы отлично отдохнуть, совсем не обязательно ехать за границу: в нашем родном Алтайском крае немало удивительных мест, где можно насладиться уединением, гармонией природы и первоклассным уровнем сервиса, не уступающем заморским курортам. Одно из таких – уютный отель "На камушках", расположенный в уголке исключительно богатом на природную красоту.

БЛАГОДАТЬ ДЛЯ ДУШИ

Отель "На камушках", притаившийся в живописной части Белокурихи, в обрамлении леса и на берегу реки, непременно понравится тем, кто любит камерный и размеренный отдых, без лишнего шума и суеты. Здесь тишина растворяется в звуке бегущей воды, а взгляду открывается чистая красота сибирской природы. Русло реки наполнено горными валунами, ласково называемыми в народе "камушками", – отсюда и необычное название отеля.

Природа этих мест щедро дарит гостям как эстетическое наслаждение, так и пользу для здоровья: целебный, насыщенный ионами воздух Белокурихи схож по составу с воздухом швейцарских курортов, а таежные леса, холмы и горы превращают этот уголок в подобие маленькой Скандинавии.

Какое бы времяпрепровождение вы ни выбрали – наслаждаться тишиной в благоустроенном номере, не спеша прогуливаться по новым местам или получать колоссальную концентрацию впечатлений, – в отеле "На камушках" можно устроить себе отдых любого формата.

ОТДЫХ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

Почувствовать себя как на европейском курорте позволит и номерной фонд отеля, выполненный в скандинавском стиле с присущей ему легкостью, лаконичностью и простотой. Основной цвет интерьера – светло-серый с серебристым отливом – придется по душе тем, кто устал от "пестроты" современной жизни, мечтает отдохнуть от бешеного рабочего ритма и побыть наедине с собой или близкими.

В отеле "На камушках" всего 11 номеров, рассчитанных на 22 основных места, что гарантирует отсутствие лишнего шума и большого скопления людей и дает возможность персоналу работать с каждым гостем индивидуально. Интерьеры созданы по авторским дизайн-проектам и дополнены деталями, призванными сделать отдых еще более приятным: к примеру, в каждом номере есть подушки с "эффектом памяти", ортопедические матрасы для комфортного сна, кондиционеры, гладильные центры и многое другое.

СИБИРСКАЯ КУХНЯ И ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРИЯ

Особого внимания заслуживает ресторан отеля, расположенный на первом этаже здания и рассчитанный на 16 мест. Здесь вам с удовольствием предложат вкусные и сытные домашние завтраки, а также комплексное меню, включающее традиционные блюда сибирской кухни, приготовленные из местных, исключительно натуральных продуктов.

Кроме того, к услугам гостей вся инфраструктура санатория "Россия", включающая лечебную базу, Wellness*-центр с бассейном, термальным комплексом и SPA*, а также широкий спектр предложений для активного отдыха и туризма.

Добро пожаловать в отель "На камушках" – уютное место для отдыха душой и телом!

Отель "На камушках"

Алтайский край, курорт Белокуриха,

ул. Славского, 81

тел. 8-800-250-1410

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*Велнесс, СПА – прим. ред.