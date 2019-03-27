Министерство здравоохранения России предлагает йодировать всю соль, распространяемую на территории страны, сообщает РИА "Новости".

Таким образом планируется решить проблему заболеваемости из-за дефицита йода в организме.

В частности, приводится статистика, согласно которой по этой причине ежегодно обращаются к медикам из-за болезней щитовидной железы свыше двух миллионов человек, в том числе 650 тысяч детей.

Планируется, что нововведение вступит в силу в январе 2020 года.