Министерство здравоохранения России предлагает йодировать всю соль, распространяемую на территории страны, сообщает РИА "Новости".
Таким образом планируется решить проблему заболеваемости из-за дефицита йода в организме.
В частности, приводится статистика, согласно которой по этой причине ежегодно обращаются к медикам из-за болезней щитовидной железы свыше двух миллионов человек, в том числе 650 тысяч детей.
Планируется, что нововведение вступит в силу в январе 2020 года.
Комментарии
Очень "умная" идея!!!! А если аллергия на йод?Все есть без соли.....
А как быть тем у кого аллергия на йод?
ИДИОТЫ!!!!!!!!
а как с соленьями быть??
27.03.2019 11:27
- гость -
Нельзя так власть называть, не по закону!
Власть надо уважать и называть уважительно - Уважаемые идиоты!