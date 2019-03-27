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Увидеть БГ с эскалатора: как в Барнауле прошел бесплатный концерт "Аквариума"

, ИА "Амител"
Борис Гребенщиков выступил в торговом центре Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Бесплатный концерт легендарного Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" прошел 26 марта в ТРЦ "Галактика". Выступление длилось около получаса, посмотреть на легенду пришли несколько сотен барнаульцев.

Площадка торгового центра была забита людьми, и чтобы не только услышать, но и увидеть группу, зрители не переставая ездили на эскалаторах. Благо обошлось без трагичных инцидентов: охрана бдительно следила за количеством человек на лестнице.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

27.03.2019 12:46
Алексей

А я не попал на выступление Вот ведь... Знал бы, что Борис Борисович будет выступать не один, а с музыкантами, обязательно бы пришёл. Только под гитару не очень нравится слушать песни. А в новостях было написано про сольное выступление. Очень хотелось услышать в живую игру Александра Титова.

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