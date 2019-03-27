Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Бесплатный концерт легендарного Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" прошел 26 марта в ТРЦ "Галактика". Выступление длилось около получаса, посмотреть на легенду пришли несколько сотен барнаульцев.

Площадка торгового центра была забита людьми, и чтобы не только услышать, но и увидеть группу, зрители не переставая ездили на эскалаторах. Благо обошлось без трагичных инцидентов: охрана бдительно следила за количеством человек на лестнице.