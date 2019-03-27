Фото: из личного архива Татьяны Кувшинниковой

Известный радиоведущий, популярный шоумен Сергей Стиллавин написал на своей страничке в соцсетях пост об уволенной со скандалом барнаульской учительнице, преподавателе русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой.

Ранее Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках она стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фотографии не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей, а также СМИ, женщину вынудили уволиться.

"Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин: Татьяне 38 лет, но она обладает прекрасной девичьей фигурой, и несомненно именно этот факт так взбесил мамаш-активисток. К сожалению, многие женщины в этом возрасте выглядят уже как бесформенные тетки с потухшим взглядом, лишенные физической притягательности, но виноваты в этом вовсе не тяжкий труд на урановом руднике, а тупо неправильный образ жизни – макароны с сосисками, маргарин на бесконечных бутербродах и активное посасывание красненького", – уверен Стиллавин.

По его мнению, "маргариновые бабы" терпеть не могут женщин, старающихся хорошо выглядеть – и вымещают эту злобу при любом удобном случае. Ведь если присмотреться к снимкам Кувшинниковой, в них нет никакой пошлости и паразитирования на сексуальной теме – есть только победа девичьей красоты над холодом.

"Естественно, пример элегантной спортивной женщины, который ясно показывает, как можно выглядеть и в 38, сильно бьет по мамашам-стукачам: их дети и, главное, мужья видят, насколько запустила себя родная мамочка, как она расслабилась и превратилась из девушки-конфетки просто в человека с ИНН и СНИЛСом. И такая маргариновая баба думает своим скудным умишком, что если убрать стройную училку с глаз долой, то муж чаще станет "залазить" на ставшее бесполым тело? В общем, злые завистливые дуры сгнидили нормального педагога. Позор вам, жабищи!" – пишет он.

Отметим, что ситуацию с Татьяной Кувшинниковой также прокомментировали в Крайсовпрофе, где предложили ей юридическую помощь.

"Нельзя увольнять работника или наказывать по причинам, не связанным с его обязанностями. Всем понятно, что фото в спортивном купальнике не носит аморальный характер и не дискредитирует ее как педагога, а наоборот служит примером здорового образа жизни. Мы готовы поддержать Татьяну Кувшинникову вплоть до представления ее интересов в суде", – написал на своей странице в соцсетях глава Крайсовпрофа Иван Панов.