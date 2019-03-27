Фото: из личного архива Татьяны Кувшинниковой
Известный радиоведущий, популярный шоумен Сергей Стиллавин написал на своей страничке в соцсетях пост об уволенной со скандалом барнаульской учительнице, преподавателе русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой.
Ранее Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках она стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фотографии не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей, а также СМИ, женщину вынудили уволиться.
"Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин: Татьяне 38 лет, но она обладает прекрасной девичьей фигурой, и несомненно именно этот факт так взбесил мамаш-активисток. К сожалению, многие женщины в этом возрасте выглядят уже как бесформенные тетки с потухшим взглядом, лишенные физической притягательности, но виноваты в этом вовсе не тяжкий труд на урановом руднике, а тупо неправильный образ жизни – макароны с сосисками, маргарин на бесконечных бутербродах и активное посасывание красненького", – уверен Стиллавин.
По его мнению, "маргариновые бабы" терпеть не могут женщин, старающихся хорошо выглядеть – и вымещают эту злобу при любом удобном случае. Ведь если присмотреться к снимкам Кувшинниковой, в них нет никакой пошлости и паразитирования на сексуальной теме – есть только победа девичьей красоты над холодом.
"Естественно, пример элегантной спортивной женщины, который ясно показывает, как можно выглядеть и в 38, сильно бьет по мамашам-стукачам: их дети и, главное, мужья видят, насколько запустила себя родная мамочка, как она расслабилась и превратилась из девушки-конфетки просто в человека с ИНН и СНИЛСом. И такая маргариновая баба думает своим скудным умишком, что если убрать стройную училку с глаз долой, то муж чаще станет "залазить" на ставшее бесполым тело? В общем, злые завистливые дуры сгнидили нормального педагога. Позор вам, жабищи!" – пишет он.
Отметим, что ситуацию с Татьяной Кувшинниковой также прокомментировали в Крайсовпрофе, где предложили ей юридическую помощь.
"Нельзя увольнять работника или наказывать по причинам, не связанным с его обязанностями. Всем понятно, что фото в спортивном купальнике не носит аморальный характер и не дискредитирует ее как педагога, а наоборот служит примером здорового образа жизни. Мы готовы поддержать Татьяну Кувшинникову вплоть до представления ее интересов в суде", – написал на своей странице в соцсетях глава Крайсовпрофа Иван Панов.
Комментарии
и активное посасывание красненького", — уверен Стиллавин.
И такая маргариновая баба думает своим скудным умишком, что если убрать стройную училку с глаз долой, то муж чаще станет "залазить" на ставшее бесполым тело? В общем, злые завистливые дуры сгнидили нормального педагога. Позор вам, жабищи!", — пишет он.
Стилалавин красава !!!
Стиллавин +++ )))))
Фото маргариновой мамашки в студию!
Этот Стиллавин - другая сторона той мамашки. Два ужаса.
Мамашка сейчас тише воды ниже травы. Не тот характер, чтобы честно в открытую изложить претензии. Трусливо отсидится в кустах. По любому читает все комменты, касающиеся этой истории, и оправдывается сама перед собой.
Алтайский край по скандалам впереди планеты всей. То читАтошкина, отчибучит с мерседесом, то депутат выдаст перл,то маргариновая директриса.... Какой в скорости будет новый скандал?
"Маргариновая баба"- это- пять!
Новости про учительницу бьют все рекорды популярности. Все ждут,чем вся эта история закончится. Во многих российских новостях освещается эта тема.Учительницу поддержало очень много известных людей.
Новости про учительницу бьют все рекорды популярности
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гость, за девятнадцать лет Россия, превратилась в духовную чертовщину. Смешит весь мир.
27.03.2019 13:15
Борис
Темы про учителей почему-то всегда вызывают какой-то нездоровый ажиотаж.
какой-то нездоровый ажиотаж.
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гость,закономерная защитная реакция на пошлость, духовное мракобесие, рабское раболепие, иначе эти "маргариновые" тетки, маргариновые директора, маргариновые чиновники войдут в раж в своих изысках.
Летом вся страна размещает фотографии с отдыха.Да что летом! И зимой мы видим отдыхающих на курортах,в бассейнах.Но как посмела эта учительница, которой государство платит аж 11000 тысяч, заниматься моржеванием и размещать у себя на странице фотографии? Заняться ей нечем? Тетради ,планы, документы, отчеты, собрания, консультации,беседы с родителями,сетевой город....
Когда же общество увидит проблему и встанет на защиту учителей?
Вот развели с этой учительницей оперы. Такой великий информ повод?